Отсрочку в приложении Резерв+ теперь могут получить и родители детей с инвалидностью. Прежде всего человеку нужно обновить приложение до последней версии, которая содержит нужный функционал.

Разработчики также рекомендуют включить автоматическое обновление приложения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной поддержки.

Как родителям детей с инвалидностью оформить отсрочку?

Опция подачи запроса на отсрочку онлайн теперь доступна и для военнообязанных, которые имеют детей с инвалидностью – как до 18 лет, так и совершеннолетних. Стоит заметить, что информация об установленной инвалидности должна быть внесена в информационные системы Минсоцполитики.

Для оформления отсрочки необходимо сделать следующие шаги:

Авторизоваться в приложении.

Нажать на три точки на главном экране – выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку" – далее выбрать нужную категорию: "Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью" или "Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет".

Подать запрос и ждать уведомления с результатом.

Что делать, если услуга недоступна?

Перечень типичных отказов и вероятных причин:

"Не нашли несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью" – может отсутствовать информация о ребенке в системах Минсоцполитики или имеются ошибки в персональных данных, например РНОКПП (ИНН) ребенка, серии или номера ID карты или свидетельства о рождении;

"Не удалось получить данные об инвалидности вашего ребенка" – может отсутствовать информация о продлении срока инвалидности;

"Ребенок найден в ЕИССС, но данных об инвалидности нет" – данные о ребенке уже есть в системах Минсоцполитики, но требуют актуализации.

Как внести данные в системы Минсоцполитики?

Для того, чтобы внести данные в системы Минсоцполитики, в частности Централизованного банка данных по проблемам инвалидности (ЦБИ), или их обновить, надо обращаться в:

любой Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

орган социальной защиты населения (ОСЗН) по зарегистрированному месту жительства.

Обратите внимание! в ЦПАУ подается заявление на обновление данных в ЦБИ, и процедура обновления требует определенного времени для обработки, поскольку ЦПАУ должен передать документы в ОСЗН. В то же время, если человек обращается непосредственно в ОСЗН, его специалисты имеют техническую возможность сразу вносить данные в систему. Это также можно сделать онлайн, воспользовавшись Электронным кабинетом лица с инвалидностью. Если ребенок еще не учтен в ЦБИ, нужно пройти первичную регистрацию.

Для актуализации данных нужны следующие документы:

РНОКПП ребенка (если есть);

свидетельство о рождении или ID карточка ребенка (если есть);

если несовершеннолетние дети с инвалидностью – медицинское заключение о ребенке с инвалидностью (по форме № 080/о);

если совершеннолетние дети с инвалидностью – справка к акту осмотра МСЭК (по форме № 157-1/о);

РНОКПП одного из родителей или других законных представителей; выписка о задекларированном/зарегистрированном месте проживания (пребывания);

пенсионное удостоверение (если есть).

Какие данные следует проверить?

Данные могут быть внесены неправильно. Например, ошибки в регистре символов, использование латиницы вместо кириллицы или пропуск отдельной буквы или цифры. Тогда необходимо уточнить у специалиста, как именно информация внесена в системы. Вместе с ним проверьте все ключевые поля. Например:

свидетельство о рождении – серия состоит из больших украинских букв с тире (например, I-АК), а номер – только из цифр без знаков препинания (например, 12345);

медицинское заключение – он должен содержать номер документа, даты осмотра и оформления, а также окончания действия документа.

Важно! Если инвалидность совершеннолетнему человеку была установлена до 01.01.2025, номер медицинского заключения должен быть указан без букв, символов и знаков препинания – только цифры. Также должна быть указана группа инвалидности, причина, даты осмотра, оформления и дата окончания действия документа (или бессрочно).

Если инвалидность совершеннолетнему человеку была установили после 01.01.2025, такая информация должна отображаться в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС). Поэтому специалисты должны проверить сведения в ЕИССС:

если данные не отображаются – стоит сверить свои персональные данные с теми, что в решении экспертной команды по оценке повседневного функционирования (ЭКОПФО);

если есть расхождения – для исправления надо обратиться в учреждение здравоохранения, где прошло оценивание.

