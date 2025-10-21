Разработчики также рекомендуют включить автоматическое обновление приложения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной поддержки.

Как родителям детей с инвалидностью оформить отсрочку?

Опция подачи запроса на отсрочку онлайн теперь доступна и для военнообязанных, которые имеют детей с инвалидностью – как до 18 лет, так и совершеннолетних. Стоит заметить, что информация об установленной инвалидности должна быть внесена в информационные системы Минсоцполитики.

Для оформления отсрочки необходимо сделать следующие шаги:

Авторизоваться в приложении.

Нажать на три точки на главном экране – выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку" – далее выбрать нужную категорию: "Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью" или "Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет".

Подать запрос и ждать уведомления с результатом.

Что делать, если услуга недоступна?

Перечень типичных отказов и вероятных причин:

"Не нашли несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью" – может отсутствовать информация о ребенке в системах Минсоцполитики или имеются ошибки в персональных данных, например РНОКПП (ИНН) ребенка, серии или номера ID карты или свидетельства о рождении;

"Не удалось получить данные об инвалидности вашего ребенка" – может отсутствовать информация о продлении срока инвалидности;

"Ребенок найден в ЕИССС, но данных об инвалидности нет" – данные о ребенке уже есть в системах Минсоцполитики, но требуют актуализации.

Как внести данные в системы Минсоцполитики?

Для того, чтобы внести данные в системы Минсоцполитики, в частности Централизованного банка данных по проблемам инвалидности (ЦБИ), или их обновить, надо обращаться в:

любой Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

орган социальной защиты населения (ОСЗН) по зарегистрированному месту жительства.

Обратите внимание! в ЦПАУ подается заявление на обновление данных в ЦБИ, и процедура обновления требует определенного времени для обработки, поскольку ЦПАУ должен передать документы в ОСЗН. В то же время, если человек обращается непосредственно в ОСЗН, его специалисты имеют техническую возможность сразу вносить данные в систему. Это также можно сделать онлайн, воспользовавшись Электронным кабинетом лица с инвалидностью. Если ребенок еще не учтен в ЦБИ, нужно пройти первичную регистрацию.

Для актуализации данных нужны следующие документы:

РНОКПП ребенка (если есть);

свидетельство о рождении или ID карточка ребенка (если есть);

если несовершеннолетние дети с инвалидностью – медицинское заключение о ребенке с инвалидностью (по форме № 080/о);

если совершеннолетние дети с инвалидностью – справка к акту осмотра МСЭК (по форме № 157-1/о);

РНОКПП одного из родителей или других законных представителей; выписка о задекларированном/зарегистрированном месте проживания (пребывания);

пенсионное удостоверение (если есть).

Какие данные следует проверить?

Данные могут быть внесены неправильно. Например, ошибки в регистре символов, использование латиницы вместо кириллицы или пропуск отдельной буквы или цифры. Тогда необходимо уточнить у специалиста, как именно информация внесена в системы. Вместе с ним проверьте все ключевые поля. Например:

свидетельство о рождении – серия состоит из больших украинских букв с тире (например, I-АК), а номер – только из цифр без знаков препинания (например, 12345);

медицинское заключение – он должен содержать номер документа, даты осмотра и оформления, а также окончания действия документа.

Важно! Если инвалидность совершеннолетнему человеку была установлена до 01.01.2025, номер медицинского заключения должен быть указан без букв, символов и знаков препинания – только цифры. Также должна быть указана группа инвалидности, причина, даты осмотра, оформления и дата окончания действия документа (или бессрочно).

Если инвалидность совершеннолетнему человеку была установили после 01.01.2025, такая информация должна отображаться в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС). Поэтому специалисты должны проверить сведения в ЕИССС:

если данные не отображаются – стоит сверить свои персональные данные с теми, что в решении экспертной команды по оценке повседневного функционирования (ЭКОПФО);

если есть расхождения – для исправления надо обратиться в учреждение здравоохранения, где прошло оценивание.

