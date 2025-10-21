Розробники також рекомендують увімкнути автоматичне оновлення застосунку. Про це пише 24 Канал із посиланням на Міністерство соціальної підтримки.

Як батькам дітей з інвалідністю оформити відстрочку?

Опція подання запиту на відстрочку онлайн тепер доступна і для військовозобов'язаних, які мають дітей з інвалідністю – як до 18 років, так і повнолітніх. Варто зауважити, що інформація про встановлену інвалідність має бути внесена до інформаційних систем Мінсоцполітики.

Для оформлення відстрочки необхідно зробити такі кроки:

Авторизуватися у застосунку.

Натиснути на три крапки на головному екрані – обрати пункт "Подати запит на відстрочку" – далі обрати потрібну категорію: "Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю" або "Батьки дитини з інвалідністю до 18 років".

Подати запит і чекати сповіщення з результатом.

Що робити, якщо послуга недоступна?

Перелік типових відмов та ймовірних причин:

"Не знайшли неповнолітню дитину з інвалідністю" – може бути відсутня інформація про дитину в системах Мінсоцполітики або наявні помилки в персональних даних, як-от РНОКПП (ІПН) дитини, серії або номера ID картки чи свідоцтва про народження;

"Не вдалося отримати дані про інвалідність вашої дитини" – може бути відсутня інформація про продовження строку інвалідності;

"Дитину знайдено в ЄІССС, але даних про інвалідність немає" – дані про дитину вже є в системах Мінсоцполітики, але потребують актуалізації.

Як внести дані до систем Мінсоцполітики?

Для того, щоб внести дані до систем Мінсоцполітики, зокрема Централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), або їх оновити, треба звертатися до:

будь-якого Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);

органу соціального захисту населення (ОСЗН) за зареєстрованим місцем проживання.

Зверніть увагу! у ЦНАП подається заява на оновлення даних до ЦБІ, і процедура оновлення потребує певного часу для обробки, оскільки ЦНАП має передати документи до ОСЗН. Водночас, якщо людина звертається безпосередньо до ОСЗН, його фахівці мають технічну можливість одразу вносити дані до системи. Це також можна зробити онлайн, скориставшись Електронним кабінетом особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не облікована в ЦБІ, потрібно пройти первинну реєстрацію.

Для актуалізації даних потрібні такі документи:

РНОКПП дитини (якщо є);

свідоцтво про народження або ID картка дитини (якщо є);

якщо неповнолітні діти з інвалідністю – медичний висновок про дитину з інвалідністю (за формою № 080/о);

якщо повнолітні діти з інвалідністю – довідка до акта огляду МСЕК (за формою № 157-1/о);

РНОКПП одного із батьків або інших законних представників; витяг про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування);

пенсійне посвідчення (якщо є).

Які дані слід перевірити?

Дані можуть бути внесені неправильно. Наприклад, помилки в регістрі символів, використання латиниці замість кирилиці або пропуск окремої літери чи цифри. Тоді необхідно уточнити у фахівця, як саме інформація внесена до систем. Разом з ним перевірте всі ключові поля. Наприклад:

свідоцтво про народження – серія складається з великих українських літер із тире (наприклад, I-АК), а номер – лише з цифр без розділових знаків (наприклад, 12345);

медичний висновок – він має містити номер документа, дати огляду та оформлення, а також закінчення дії документа.

Важливо! Якщо інвалідність повнолітній людині була встановлена до 01.01.2025, номер медичного висновку має бути вказаний без літер, символів та розділових знаків – лише цифри. Також має бути зазначена група інвалідності, причина, дати огляду, оформлення та дата закінчення дії документа (або безстроково).

Якщо інвалідність повнолітній людині була встановили після 01.01.2025, така інформація має відображатися в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС). Тому фахівці мають перевірити відомості в ЄІССС:

якщо дані не відображаються – варто звірити свої персональні дані з тими, що в рішенні експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування (ЕКОПФО);

якщо є розбіжності – для виправлення треба звернутися до закладу охорони здоров'я, де пройшло оцінювання.

