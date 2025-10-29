Отсрочки через ЦПАУ: что стоит знать тем, кто будет подавать заявление с 1 ноября
- С 1 ноября часть отсрочек от мобилизации в Украине будет продолжаться автоматически, но некоторые военнообязанные должны обратиться в ЦПАУ из-за отсутствия информации в государственных реестрах.
- Решение об отсрочке будет принимать ТЦК, с результатами можно ознакомиться через приложение Резерв+ или портал Дия.
Правительство приняло изменения в постановление №560, которые повлияют на систему оформления отсрочек. Главной целью является упрощение процесса, повышение прозрачности и минимизация коррупционных рисков.
Заместитель Министра цифровой трансформации Валерия Коваль рассказала, каких изменений ожидать военнообязанным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее комментарий в эфире телемарафона.
Что стоит знать об обновленных правилах оформления отсрочек?
С 1 ноября в Украине часть отсрочек от мобилизации будет продолжаться автоматически. Однако военнообязанные, которые не смогли получить автоматическое оформление отсрочки из-за отсутствия информации в государственных реестрах, должны обратиться в ЦПАУ.
По словам Коваль, сейчас продолжается работа по техническому внедрению услуги и обучение представителей ЦПАУ. Это позволит работникам центров качественно предоставлять консультации и принимать заявления в соответствии с обновленной процедурой.
Важно! 1 ноября подать заявление об отсрочке можно будет только в тех ЦПАУ, которые работают в субботу. Поэтому обязательно проверьте график работы своего ЦПАУ, прежде чем отправляться на прием.
Отмечается, что администратор ЦПАУ забирает документы, направляет на рассмотрение комиссии и после решения военнообязанный сможет увидеть свою отсрочку в приложении Резерв+ или на портале Дия. Также он может повторно прийти в ЦПАУ, чтобы получить ее.
Кроме этого, нужно иметь зарегистрированную электронную почту, куда поступит информация о решении о предоставлении отсрочки.
Заместитель Министра цифровой трансформации отмечает, что ЦПАУ – это лишь точка приема документов, а решение о предоставлении отсрочки принимает ТЦК. Она также отмечает, что если до 1 ноября военнослужащие центров комплектования направляют вас оформлять или продолжать отсрочку в ЦПАУ, то такие действия являются неправомерными.
Изменения в оформлении отсрочек: коротко о главном
Чтобы уменьшить очереди в ТЦК и сделать процесс прозрачным, большую часть отсрочек – около 600 тысяч – будут продолжать автоматически с 1 ноября. Автоматическое продление отсрочек будет доступно для более 80% категорий граждан, в частности, людей с инвалидностью, родителей детей с инвалидностью, студентов и научных работников.
Лица, которые установили Резерв+, до конца октября получат уведомление, что их отсрочку будет автоматически продлено с 5 ноября. Как только отсрочка автоматически продолжится, приложение пришлет уведомление и предложит обновить документ.
Заметим, что представление документов не отменяет действующей отсрочки. До завершения ее срока статус военнообязанного не меняется.