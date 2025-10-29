Відстрочки через ЦНАП: що варто знати тим, хто подаватиме заяву з 1 листопада
- З 1 листопада частина відстрочок від мобілізації в Україні буде продовжуватись автоматично, але деякі військовозобов'язані повинні звернутись до ЦНАПу через відсутність інформації в державних реєстрах.
- Рішення про відстрочку прийматиме ТЦК, з результатами можна ознайомитись через застосунок Резерв+ або портал Дія.
Уряд ухвалив зміни до постанови №560, які вплинуть на систему оформлення відстрочок. Головною метою є спрощення процесу, підвищення прозорості та мінімізація корупційних ризиків.
Заступниця Міністра цифрової трансформації Валерія Коваль розповіла, яких змін очікувати військовозобов'язаним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її коментар в ефірі телемарафону.
Що варто знати про оновлені правила оформлення відстрочок?
З 1 листопада в Україні частина відстрочок від мобілізації продовжуватиметься автоматично. Однак військовозобов'язані, які не змогли отримати автоматичне оформлення відстрочки через відсутність інформації в державних реєстрах, повинні звернутися до ЦНАПу.
За словами Коваль, наразі триває робота щодо технічного впровадження послуги та навчання представників ЦНАПів. Це дозволить працівникам центрів якісно надавати консультації й приймати заяви відповідно до оновленої процедури.
Важливо! 1 листопада подати заяву про відстрочку можна буде лише в тих ЦНАПах, які працюють у суботу. Тому обов’язково перевірте графік роботи свого ЦНАПу, перш ніж вирушати на прийом.
Зазначається, що адміністратор ЦНАП забирає документи, направляє на розгляд комісії й після рішення військовозобов'язаний зможе побачити свою відстрочку в застосунку Резерв+ або на порталі Дія. Також він може повторно прийти в ЦНАП, щоб отримати її.
Окрім цього, потрібно мати зареєстровану електронну пошту, куди надійде інформація щодо рішення про надання відстрочки.
Заступниця Міністра цифрової трансформації наголошує, що ЦНАП – це лише точка прийому документів, а рішення щодо надання відстрочки приймає ТЦК. Вона також зазначає, що якщо до 1 листопада військовослужбовці центрів комплектування направляють вас оформлювати чи продовжувати відстрочку в ЦНАПі, то такі дії є неправомірними.
Зміни в оформленні відстрочок: коротко про головне
Щоб зменшити черги в ТЦК та зробити процес прозорішим, більшу частину відстрочок – близько 600 тисяч – продовжуватимуть автоматично з 1 листопада. Автоматичне продовження відстрочок буде доступне для понад 80% категорій громадян, зокрема, людей з інвалідністю, батьків дітей з інвалідністю, студентів та наукових працівників.
Особи, які встановили Резерв+, до кінця жовтня отримають сповіщення, що їхню відстрочку буде автоматично продовжено з 5 листопада. Щойно відстрочка автоматично продовжиться, застосунок надішле сповіщення та запропонує оновити документ.
Зауважимо, що подання документів не скасовує чинної відстрочки. До завершення її терміну статус військовозобов'язаного не змінюється.