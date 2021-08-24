Отставка Авакова и санкции против Медведчука: чем запомнился 30 год независимости Украины

В свой 30 год независимости Украина входила с уже типичным набором измен и с огромным ожиданием вернуться к нормальной пост-COVID жизни. Практически "новогодним подарком" стал удар зимой по агентам Кремля в Украине.

СНБО ввел санкции против Медведчука

У Виктора Медведчука попытались "забрать" бизнесы и лишить влияния на отечественное информационное поле. Совет нацбезопасности ударил по одному из главных кремлевских проводников. Санкциями обложили и ближайшее окружение, в частности, жену Оксану Марченко.

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В феврале прекратили трансляцию телеканалы из пула Медведчука. С телеэфира исчезли "112 Украина", ZIK и NewsOne. В июне 2021 редакция "Следствие.Инфо" Дениса Бигуса, не раскрывая своих источников, обнародовала записи переговоров Медчедчука с террористами начиная с 2014 до 2017 года. Слитые инсайды, по версии Бигуса, свидетельствуют о том, что пророссийский политик "чувствовал себя в безопасности" во время президентства Петра Порошенко.

В пресс-службе пятого президента обвинения в лояльности к Медведчуку ради политических бонусов – отвергли. Однако общий счет Бигус – Порошенко уже 2 – 0. "Бигусовскеи материалы" помогли похоронить рейтинги Порошенко накануне выборов 2019 года публикацией расследования в отношении махинаций в военной сфере среди окружения тогдашнего президента.



СНБО ввел санкции против Медведчка / Фото "Украинской правды"

В целом СНБО как-то трансформировалось в "аппарат подачи информационных бомб". Поскольку часто раскрытие резонансных дел у нас происходит по пятницам – заявления Совбеза для взрослых заинтересованных политикой украинцев стали главным политическим шоу недели. Между тем украинская власть после, казалось бы, железобетонного выбора украинцев идти на Запад – неожиданно начала делать реверансы в сторону Востока. И на этот раз – Дальнего Востока.



Что предусматривают санкции против Медведчука и его соратника Козака / инфографика 24 канала

Украина присоединилась к санкциям США против Китая

В начале 2021 года Украина присоединилась к санкциям, наложенным Соединенными Штатами на ряд китайских компаний. Практическое измерение этого решения – СНБО остановил процесс перетекания контрольного пакета акций авиастроительного гиганта "Мотор Сич" в руки китайцев.

Это был своего рода комплимент новому хозяину Белого дома. Мол, Украина не будет усиливать китайский военнопромышленный комплекс своим производством. Тем более, Джо Байден собирался внести коррективы относительно дальнейшего блокирования российского газопровода "Северный поток-2", который имеет целью уничтожить транзит газа в ЕС через Украину, на котором украинская газотранспортная система зарабатывает 2 миллиарда долларов ежегодно.

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И хотя с "Мотор Сечью" все изначально выглядело как победа – но это было бы слишком просто для нашей истории. Партнеры из-за океана требовали более решительных действий от Зеленского. Антикоррупционных. В частности, помочь ФБР добраться до олигарха Игоря Коломойского, против которого в США открыли уголовные дела.

В интервью президента Украины программе Axios, на платформе HBO, на вопрос журналиста: "В чем вы нуждаетесь от США?" ответил довольно прямолинейно.

Если мы прямо говорим, я бы спрашивал даже не как президент, а как гражданин Украины. Для меня первый вопрос звучал бы так: "Мистер президент, почему мы до сих пор не в НАТО?"

– ответил Зеленский.

Между тем Джо Байден впервые с начала российской агрессии нарушил до сих пор, казалось бы, "железобетонный" принцип переговоров "ничего о нас без нас". А дальше переговоры с Ангелой Меркель и вывод из-под удара санкций немецких компаний, которые позволят россиянам достроить "Северный поток-2".

Новая стратегия Банковой – атака, которую ретранслируют внештатные советники. Мол, если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов или значительной их доли, то мы развернемся на Восток, и так перебалансируем нашу позицию.

Параллельно лидер пропрезидентской фракции Давид Арахамия зашел с козырей. Поздравил китайского лидера Си Цзиньпина с 100 юбилеем Китайской коммунистической партии. Он заявил, что Украине надо подражать опыту Китая, где неоднократно фиксировали вопиющие случаи нарушений прав человека. Все бы ничего, если бы не ключевые детали, которые помогают посмотреть на эти дифирамбы Пекину с другой стороны.



Арахамия выступил с заявлением о Китае / Фото DELO

Во-первых, конфронтация между Вашингтоном и Пекином обостряется чем дальше, тем сильнее. И одна, и вторая сторона ищут союзников и самые удобные плацдармы для атак на соперника. В Белом доме заявили, что Китай – это единственный конкурент, который потенциально способен соединить свою экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь, чтобы создать устойчивый вызов стабильной и открытой международной системе.

Китай давил на Украину

Украина тоже почувствовала это на себе. Китай оказывал давление на Украину, чтобы отозвать ее подпись под призывом к усилению контроля за соблюдением прав человека в западном регионе Китая Синьцзян, угрожая заблокировать поставки вакцин от COVID-19 для Украины. Об этом сообщили дипломаты The Associated Press.

Украина свою подпись отозвала и получила вакцины. Правда, с Америкой пазлы начали распадаться. Запланированный изначально на июнь визит Зеленского в США перенесли на конец августа. Получение денег без выполнения каких-либо реформ – это как раз тот фактор, которым славятся китайские инвестиции.



Встречу Байдена и Зеленского перенесли / коллаж 24 канала

Речь идет о финансах, особенно с учетом того, что с Международным валютным фондом проблемы. Китай не так давно сигнализировал, что если уменьшить градус критики, можно получать неплохие кредиты. Понятно, что Зеленский ищет спасения в многоветкорности, однако непонятно, поможет ли это ему лично. Да и не навредит ли Украине в условиях, когда сильнейший стратегический партнер, то есть США, открыто называет Китай наибольшей угрозой для существующего мирового порядка.

Какие важные решения рассматривали в парламенте

Вполне исторической победой можно считать решение Верховной Рады открыть в Украине рынок земли. Копья ломались вокруг этого вопроса еще с 1990-х годов. А позором для политиков – провал голосования за легализацию медицинского каннабиса, который может быть альтернативой для сильных опиатных обезболивающих. Еще в 2021 году в Украине, как в легендарных вестернах, – сногсшибательно-закрученные сюжеты. На карте оказалась репутация отечественных спецслужб.

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"Вагнеровцы", Чаус и скандал на границе

В июле Госпогранслужба сообщила о нападении на патруль. Инцидент произошел на Сумщине, на границе с Россией. Первое, что приходит в голову – это дело рук врага. По словам спикера ГБР Ольги Чекановой, неизвестные спровоцировали конфликт. Завязалась драка. Вскоре нанесли удары кулаками и забрали автоматы. Нападавшими оказались сотрудники Службы безопасности Украины.

Дебош пьяных СБУшников состоялся на фоне скандала по делу "вагнеровцев". И это усилило странное ощущение, когда досада смешивается со стыдом. Если коротко, украинские спецслужбы – СБУ и военная разведка, планировали выманить тридцать российских наемников, причастных к преступлениям на Донбассе, сначала в Белоруссию, а затем перехватить самолет с боевиками в небе над территорией Украины. Когда "вагнеровцы" уже были на территории Беларуси – операцию неожиданно свернули по указанию Офиса Президента.

Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу (Лукашенко – 24 канал). Я его предупредил. Мы понимали, кто они такие. Я был уверен, что он передаст нам этих убийц, но случилось то, что произошло,

– пояснил президент Зеленский.

Просто идеально – диктатор, который дружит с врагом и кормится из его бюджета – вдруг не выполняет обещанное, а выгодное для его кукловодов из Москвы. После "вагнеровцев" украинские спецслужбы проявили себя в охоте за бывшим служителем Фемиды. Экс-судью Днепровского суда Киева Николая Чауса в апреле похитили в Кишиневе. Из молдавской столицы, используя дипломатические авто, его переправили в Украину. Возвращение коррупционного судьи на родину не могло не вызвать реакции у соседей.

Скандал с Молдовой скорее забудется, если перебить это другим инфоповодом. Кажется, этим руководствовались в СБУ, когда начали воевать за Чауса с детективами Национального антикорбюро, которые также вели охоту еще с 2017 года, пытаясь привлечь его к ответственности за коррупцию.



Чауса задержали в больнице "Феофания" / Фото НАБУ

СБУ удалось сбежать с Чаусом от НАБУ. Однако уже через несколько дней детективы НАБУ отчитались, что судья у них. В больнице "Феофания" детективы задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды. Высмеивать деятельность собственных спецслужб – дело не слишком благородное. Однако и провал с "вагнеровцами", и приключения на границе, и "карусели" с Чаусом – все это точно порождает больше вопросов к деятельности службы, чем дает ответов на них.

Отставка Арсена Авакова

Масштабы спецопераций и "круги на воде" от похищения Чауса намекают, что мы видим лишь часть какого-то гораздо более крупного действа, которое власти пытаются скрыть за официальными пресс-релизами. Что именно кроется за этим всем – покажет время. Еще одним громким событием 2021 года стала отставка, казалось бы, вечного минстра внутренних дел.

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Арсен Аваков пришел на пост минстра фактически сразу после Майдана. В 2014 году показал силу, выбив провокаторов и боевиков из Харьковской администрации. Затем собрал под крылом министерства добробаты, которые помогали армии держать фронт на Донбассе. Впоследствии Аваков объединил силы и ресурсы вокруг министерства и быстро "пустил там корни", чувствовал себя хозяином.

Не молчал на политические обвинения великого грузинского реформатора Михеила Саакашвили. Однако со временем желание менять правоохранительную систему "попало на алтарь" ради стабильности. Реформа МВД остановилась на создании патрульной полиции, силовой блок ведомства остался старым. Когда Арсен Борисович отмалчивался, а его подчиненные сливали резонансные дела, – улица окрестила его "Чертом".



Аваков ушел в отставку / Фото"РБК-Украина"

Авакова обвиняли в пассивности в реагировании на махинации локальных силовиков. В частности, на нарушения в расследовании убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, изнасиловании полицейскими женщины в Кагарлыке, нападения на одесского активиста Сергея Стерненко и судилище над Андреем Антоненко, Яной Дугарь и Юлией Кузьменко, которых обвинили в убийстве Павла Шеремета.

В конце концов, после почти 7,5 лет службы Аваков ушел в отставку. У президента были вопросы по делу Шеремета. Он открыто говорил, что если нет доказательств, то "мы будем принимать решение". Еще одна версия – Аваков развязывает себе руки, чтобы обменять теперь уже токсичную для него должность на возможность принять участие в выборах мэра Харькова, которые состоятся 21 октября. Заявление Авакова легло на стол президенту рядом с другими подобными письмами.

В июле 2021 года по инициативе президента поменяли более 10 руководителей различных силовых ведомств. Среди уволенных – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, который постоянно был в конфликте с министром обороны Андреем Тараном. Вместо Хомчака возглавил украинскую армию боевой генерал Валерий Залужный.

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Все указывает на то, что Банковая собирает в одни руки весь силовой блок страны. В идеальном мире это бы могло предвещать более эффективную защиту интересов государства. К сожалению, Украина пока не превратилась в этот идеальный мир. Точно бы не хотелось превращаться в страну, где все снова будет зависеть от одного человека.

12 министром внутренних дел Украины утвердили кандидатуру Дениса Монастырского. Он – не чужой человек для МВД. Отставка Авакова – требование, которое реализовалось после многочисленных акций протеста. Самыми заметными из них были акции в поддержку Сергея Стерненко и требование прекратить шить убийство Шеремета лицам, доказательств вины которых следствие за 2 года так и не смогло привести.

Заключение Сергея Стерненкп

Волна протестов против заключения экс-главы одесского "Правого Сектора" Сергея Стерненко всколыхнула страну. Его обвинили в деле 5-летней давности – "похищение местного депутата Сергея Щербича, разбой и хранение оружия". Щербач не только был одним из лидеров одесской ячейки проросийской партии "Родина", но и дружил с мэром Одессы Трухановым, против которого также выступал Стерненко.

23 февраля коллегия судей Приморского районного суда Одессы заключила его в тюрьму на 7 лет и 3 месяца. Это вызвало большое социальное сопротивление. 20 марта, в день рождения Сергея Стерненко, очередная акция протеста состоялась на Банковой. Стены Офиса Президента разрисовали и провокаторами были уничтожены двери учреждения. ОП оценил убытки из-за внеплановой уборки и отмывания стен в почти 2 миллиона гривен.

Суд признал меня виновным за 1 патрон, а не за пистолет. И суд отметил, что опасность того патрона – это в том, что я участвую в акциях протеста и поэтому могу представлять опасность. Я не считаю это решение суда справедливым. Будем подавать апелляцию,

– рассказал Стерненко.

Закончилось выходом из камеры еще одно громкое дело – Андрей Антоненко смог вернуться домой, правда, сначала под домашний арест. Бойцу Сил специальных операций шили причастность к убийству журналиста Павла Шеремета. Несмотря на отсутствие четких доказательств его причастности, Антоненко почти 2 года провел за решеткой. Суды по этому делу продолжаются. Еще двое подсудимых – Яна Дугар и Юлия Кузьменко, как и Андрей Антоненко, находятся под домашним арестом.



В конце мая Стерненко отменили приговор и, дав 1 год условно, отпустили / Фото "Громадського"

Кива получил научную степень

Илья Кива, одиозный нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь", получил научную степень. Кандидатская Кивы касается государственного управления. Вся комиссия института из 13 человек единогласно утвердила работу депутата. Теперь он будет иметь +15% доплаты к основной зарплате за научную степень. Искусственность ситуации и очевидность того, что Кива к этой работе не имеет отношения, всплыли на поверхность во время журналистского расследования.

Кива соврал об участии в конференциях и приложил к диссертации поддельные справки. В знак протеста против обесценивания научного труда преподаватель-педиатр Александр Ябчанка сжег свой кандидатский диплом.

Вспоминая 2021 год, нельзя обойти еще одну его тяжелую черту. В этом году мы убедились, что токсичный сосед у нас не один. Речь идет о Беларуси. С осени 2020 года там идет постепенное, но систематическое подавление любых проявлений сопротивления против режима Алексадра Лукашенко. В мае диктатор поднял в воздух истребители и принудительно посадил в Минске самолет, на борту которого был редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.

Впоследствии появилось видео, на котором последний якобы раскаивается. С рубцами на запястях, что остаются от наручников, которые подали молчаливый сигнал о том, каким образом из Протасевича вытягивали признание. В общем, чтобы отомстить соседям, которые не признают Лукашенко законной белорусской властью, – диктатор находит как насолить.

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Беларусь резко увеличила количество рейсов из Ирака на фоне миграционного кризиса на границе с ЕС. Соседняя Литва заявила о волне беженцев с Ближнего Востока, которые вдруг начали штурмовать литовско-белорусскую границу. Чтобы уколоть Польшу, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил государственным праздником 17 сентября – день, когда в 1939 году советские войска перешли восточную границу Польши и двинулись навстречу войскам нацистской Германии. В отношении Украины – другой сценарий.

В Киеве пропал глава белорусского Дома Виталий Шишов. Впоследствии его нашли повешенным. То, что молодой "оппозиционер" не планировал покончить с собой, говорят друзья и коллеги Шишова. И первое, что напрашивается на ум в этом деле, – не предупреждение ли это белорусам, которые, возможно, планировали искать убежища в Украине, что режим их и здесь может достать?

На" Евровидении-2021 " Украину представила группа Go-A

В Украине можно обсуждать не только политику и скандалы. Украинцы наделали немало "шума" в Нидерландах. 22 мая в голландском Роттердаме состоялся перенесенный финал международного песенного конкурса "Евровидение". Участие в нем принимали представители 26 стран. Украину представляла группа Go-A, занявшая 5 место. Победителем стала группа Måneskin из Италии.



Как Go_A покоряли мир / Инфографика 24 канала

Проведение европейского первенства чемпионата по футболу стало едва ли самым главным праздником мира после COVID-19. Игра украинской команды затронула все возрастные слои страны – от мала до велика. Ажиотаж вокруг сине-желтой команды можно понять. Команда, которая сформировалась под предводительством Андрея Шевченко, во-первых, достаточно юная, а во-вторых, хорошо заряженная побеждать. В групповом этапе 2 поражения:

от Нидерландов 3 – 2;

от Австрии 0 – 1.

Однако победа над македонцами сделала нас свидетелями исторических событий – украинская сборная впервые вышла в плей-офф чемпионатов Европы. Дальше был мегаинтересный матч против Швеции. Артем Довбик забил решающий и еще и самый поздний гол в истории Евро, чем на 121 минуте принес победу "желто-синим" со счетом 2 – 1. И вот в четвертьфинале поединок как потом оказалось с финалистами. Англичане разгромили подопечных Шевченко со счетом 0 – 4.



Главные моменты сборной Украины на Евро-2020 / инфографика 24 канала

Несмотря на это дома все равно команду встречали как героев. За участие в Евро-2020 сборная Украины получила 16 миллионов евро призовых. Это самая большая сумма за всю историю участия в чемпионатах. Победили же на Евро итальянцы, обыграв сборную Англии в серии послематчевых пенальти. Для голкипера Скуадры Джанлуиджи Доннарумы – победная футбольная лотерея оказалась второй подряд успешной серией пенальти.

Шевченко закончил карьеру тренера, а Месси покинул "Барселону"

Через месяц после Евро главный тренер сине-желтых Андрей Шевченко после 5 лет работы со сборной подал в отставку. Его заменит у руля национальной сборной 64-летний Александр Петраков. Тренер, который привел к победе на молодежном чемпионате мира украинскую молодежную сборную. На этом, казалось бы, можно перевернуть футбольную страницу. Однако произошел принудительный уход Лео Месси из "Барселоны". На последнюю пресс-конференцию Лео выходил со слезами на глазах.

Месси не сможет остаться в "Барселоне". Представители "Барсы" сообщили, что контракт с Месси продлить невозможно из-за превышения потолка зарплат. Даже после того, как Месси согласился на 50% снижение, – испанская лига ветировала это предложение.

Я сделал все для того, чтобы остаться, но в последний момент все сорвалось из-за проблем с Ла Лигой. Я сделал все возможное, чтобы и дальше быть в Барселоне,

– резюмировал футболист.

Аргентинец провел в каталонском суперклубе всю карьеру и выиграл с "Барселоной" практически все и не одиноразово. Лео продолжит карьеру во Франции, подписал контракт с ПСЖ – 35 миллионов евро за сезон.

Олимпийские игры в Токио

Выступления украинцев на летней Олимпиаде в Токио принесли ураган эмоций. И не только спортивных. Самый яркий момент Олимпиады -з авернутый в флаг пляшет гопак первый нардеп-олимпиец Жан Беленюк. Он единственный из украинских репрезентантов, кто вернулся домой с золотом. В финале по греко-римской Беленюк "разложил" венгра Виктора Леринца.



Золотые и серебрянные награды украинцев на Олимпиаде / Инфографика 24 канала

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, выиграв бронзу на Олимпиаде в Токио 7 августа, обнялась с россиянкой Марией Ласицкене, которая завоевала золото в этой самой дисциплине. Поднялся большой всплеск возмущеннных комментов относительно допустимости совместных фото с российскими спортсменами. К тому же обе формально числятся в вооруженных силах своих стран. Как бы там ни было, но наград наши спортсмены привезли из Токио точно больше, чем зашкваров. Украина завершила Олимпийские игры в Токио с 19 медалями.

О том, как в Украине появился собственный донецкий Нью-Йорк – смотрите в программе.

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Полный выпуск "Украина 30" о 2021 годе: смотрите видео