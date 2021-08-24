Відставка Авакова та санкції проти Медведчука: чим запам'ятався 30 рік Незалежності України

У свій 30 рік незалежності Україна входила з уже типовим набором зрад і з величезним очікуванням повернутися до нормального пост-COVID життя. Практично "новорічним подарунком" став удар взимку по агентах Кремля в Україні.

РНБО ввела санкції проти Медведчука

У Віктора Медведчука спробували "забрали" бізнеси і позбавити впливу на вітчизняне інформаційне поле. Рада нацбезпеки вдарила по одному із головних кремлівських провідників. Санкціями обклали і на найближче оточення, зокрема, дружину Оксану Марченко.

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У лютому припинили трансляцію телеканали із пулу Медведчука. З телеефіру зникли "112 Україна", ZIK та NewsOne. У червні 2021 редакція "Слідство.Інфо" Дениса Бігуса, не розкриваючи своїх джерел, оприлюднила записи переговорів Медчедчука із терористами починаючи з 2014 до 2017 року. Злиті інсайди, за версією Бігуса, свідчать про те, що проросійський політик "почувався у безпеці" за президенства Петра Порошенка.

У пресслужбі п'ятого президента звинувачення у лояльності до Медведчука заради політичних бонусів – відкинули. Однак загальний рахунок Бігус – Порошенко вже 2 – 0. "Бігусівські матеріали" допомогли поховати рейтинги Порошенка напередодні виборів 2019 року, опублікувавши розслідування щодо оборудок у військовій сфері серед оточення тодішнього президента.



РНБО ввела санкції проти Медведчка / Фото "Української правди"

Загалом РНБО якось трансформувалося в "апарат подавання інформаційних бомб". Оскільки часто оголення резонансних справ у нас відбуваються по п'ятницях – заяви Радбезу для дорослих зацікавлених політикою українців стали головним політичним шоу тижня. Тим часом українська влада після, здавалося б, залізобетонного вибору українців йти на Захід – неочікувано почала робити реверанси у бік Сходу. І цього разу – Далекого Сходу.



Що предбачають санкції проти Медведчука та його соратника Козака / Інфографіка 24 каналу

Україна приєдналась до санкцій США проти Китаю

На початку 2021 року Україна приєдналася до санкцій накладених Сполученими Штатами на низку китайських компаній. Практичний вимір цього рішення – РНБО зупинила процес перетікання контрольного пакету акцій авіабудівного гіганта "Мотор Січ" у руки китайців.

Це був свого роду комплімент новому господарю Білого дому. Мовляв, Україна не підсилюватиме Китайський військовопромисловий комплекс своїм виробництвом. Тим більше, Джо Байден збирався внести корективи щодо подальшого блокування російського газогону "Північний потік-2", який має на меті знищити транзит газу до ЄС через Україну, на якому українська газотранспортна система заробляє 2 мільярди доларів щорічно.

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І хоча з "Мотор Січчю" все спочатку виглядало як перемога – та це було б надто просто для нашої історії. Партнери з-за океану вимагали рішучіших дій від Зеленського. Антикорупційних. Зокрема, допомогти ФБР дістатися до олігарха Ігоря Коломойського, проти якого в США відкрили кримінальні справи.

В інтерв'ю президента України програмі Axios, на платформі HBO, на питання журналіста: "Чого ви потребуєте від США?" відповів досить прямолінійно.

Якщо ми прямо говоримо, я б питав навіть не як президент, а як громадянин України. Для мене перше питання звучало б так: "Містере президенте, чому ми досі не в НАТО?"

– відповів Зеленський.

Тим часом Джо Байден вперше від початку російської агресії порушив досі здавалося б "залізобетонний" принцип переговорів "нічого про нас без нас". А далі перемовини з Ангелою Меркель і виведення з-під удару санкцій німецьких компаній, які дозволять росіянам добудувати "Північний потік-2".

Нова стратегія Банкової – атака, яку ретранслюють позаштатні радники. Мовляв, якщо Захід захоче подружитися з Росією ціною здачі українських інтересів або значної їх частки, то ми розвернемося на Схід, і так перебалансуємо нашу позицію.

Паралельно лідер пропрезидентської фракції Давид Арахамія зайшов з козирів. Привітав китайського лідера Сі Цзінь Піна із 100 ювілеєм Китайської комуністичної партії. Він заявив, що Україні треба наслідувати досвід Китаю, де неодноразово фіксували кричущі випадки порушень прав людини. Все б нічого, якби не ключові деталі, які допомагають подивитися на ці дифірамби Пекіну з іншого боку.



Арахамія виступив із заявою про Китай / Фото DELO

По-перше, конфронтація між Вашингтоном і Пекіном загострюється чим далі тим сильніше. І одна, і друга сторона шукають союзників і найзручніші плацдарми для атак на суперника. У Білому домі заявили, що Китай – це єдиний конкурент, який потенційно здатний поєднати свою економічну, дипломатичну, військову й технологічну потужність, аби створити стійкий виклик стабільній і відкритій міжнародній системі.

Китай тиснув на Україну

Україна теж відчула це на собі. Китай чинив тиск на Україну, щоб відкликати свій підпис під закликом до посилення контролю за дотриманням прав людини в західному регіоні Китаю Синьцзян, погрожуючи заблокувати поставки вакцин від COVID-19, призначені для України. Про це повідомили дипломати The Associated Press.

Україна свій підпис відкликала й отримала вакцини. Щоправда, з Америкою пазли почали розпитатися. Запланований початково на червень візит Зеленського до США перенесли на кінець серпня. Отримання грошей без виконання будь-яких реформ – це якраз той фактор, яким славляться китайські інвестиції.



Зустріч Байдена та Зеленського перенесли / Колаж 24 каналу

Мовиться про фінанси, особливо з врахуванням того, що з Міжнародним валютним фондом проблеми. Китай не так давно сигналізував, що якщо зменшити градус критики можна отримувати непогані кредити. Зрозуміло, що Зеленський шукає порятунку рейтингів у багатоветкорності, однак незрозуміло, чи допоможе це йому особисто. Та й чи не нашкодить Україні в умовах, коли найсильніший стратегічний партнер, тобто США, відкрито називає Китай найбільшою загрозою існуючого світового порядку.

Які важливі рішення розглядали у парламенті

Цілком історичною перемогою можна вважати рішення Верховної Ради відкрити в Україні ринок землі. Списи ламалися навколо цього питання ще з 1990-х років. А ганьбою для політиків – провал голосування за легалізацію медичного канабісу, який може бути альтернативою для сильних опіатних знеболювальних. Ще в 2021 року в Україні як у легендарних вестернах – карколомно-закручені сюжети. На карті опинитись репутація вітчизняних спецслужб.

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"Вагнерівці", Чаус і скандал на кордоні

У липні Держприкордонслужба повідомила про напад на патруль. Інцидент трапився на Сумщині, на кордоні з Росією. Перше, що приходить до голови – це справа рук ворога. За словами спікерки ДБР Ольги Чеканової, невідомі спровокували конфлікт. Зав'язалася бійка. Невдовзі завдали ударами кулаками і забрали автомати. Нападниками виявилися співробітники Служби безпеки України.

Дебош п'яних СБУшників відбувся на тлі скандалу у справі "вагнерівців". І це посилило дивне відчуття, коли прикрість змішується із соромом. Якщо коротко, українські спецслужби – СБУ і військова розвідка, планували витягнути 3 десятки російських найманців, причетних до злочинів на Донбасі, спочатку до Білорусі, а потім перехопити літак із бойовиками у небі над територією України. Коли "вагнерівці" вже були на території Білорусі – операцію несподівано згорнули, за вказівкою Офісу Президента.

Коли "вагнерівці" були на території Білорусі, я позвонив Олександру Григоровичу (Лукашенку – 24 канал). Я його попередив. Ми розуміли, хто вони такі. Я був упевнений, що він передасть нам цих вбивць, але сталось те, що сталось,

– пояснив президент Зеленський.

Просто ідеально – диктатор, який товаришує із ворогом і годується із його бюджету – раптом не виконує обіцяне, а вигідне для його ляльководів із Москви. Після "вагнерівців" українські спецслужби проявили себе у полюванні за колишнім служителем Феміди. Екссуддю Дніпровського суду Києва Миколу Чауса в квітні викрали у Кишиневі. З молдовської столиці, використовуючи дипломатичні авто, його переправили в Україну. Повернення корупційного судді на батьківщинну не могло не викликати реакції у сусідів.

Скандал з Молдовою швидше забудеться, якщо перебити це іншим інфоприводом. Здається, цим керувались в СБУ, коли почали воювати за Чауса з детективами Національного антикорбюро, які також проводили полювання ще із 2017 року, намагаючись притягнути його до відповідальності за корупцію.



Чауса затримали у лікарні "Феофанія" / Фото НАБУ

СБУ вдалося втекти з Чаусом від НАБУ. Однак вже за кілька днів детективи НАБУ відзвітували, що суддя в них. У лікарні "Феофанія" детективи затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди. Висміювати діяльність власних спецслужб – справа не надто благородна. Однак і провал з "вагнерівцями", і пригоди на кордоні, і "каруселі" з Чаусом – все це точно породжує більше запитань до діяльності служби, ніж дає відповідей на них.

Відставка Арсена Авакова

Масштаби спецоперацій і "кола на воді" від викрадення Чауса натякають, що ми бачимо лише частину якогось набагато крупнішого дійства, яке влада намагається приховати за офіційними пресрелізами. Що саме криється за цим всім – покаже час. Ще однією гучною подією 2021 року стала відставка, здавалося б, вічного мінстра внутрішніх справ.

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Арсен Аваков прийшов на пост мінстра фактично відразу після Майдану. У 2014 році показав силу, вибивши провокаторів і бойовиків із Харківської адміністрації. Потім зібрав під крилом міністерства добробати, які допомагали армії тримати фронт на Донбасі. Згодом Аваков громадив сили і ресурси навколо міністерства і швидко "пустив там коріння", почувався господарем.

Не мовчав на політичні звинувачення великого грузинського реформатора Міхеїла Саакашвілі. Однак з часом бажання міняти правоохоронну систему "потрапило на вівтар" заради стабільності. Реформа МВС зупинилася на створенні патрульної поліції, силовий блок відомства залишився старим. Коли Арсен Борисович відмовчувався, як його підлеглі зливали резонансні справи – вулиця охрестила його "Чортом".



Аваков пішов у відставку / Фото "РБК-Україна"

Авакову закидали пасивність у реагуванні на махінації локальних силовиків. Зокрема на порушення в розслідуванні вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, зґвалтуванні поліцейськими жінки в Кагарлику, нападів на одеського активіста Сергія Стерненка і судилище над Андрієм Антоненком, Яною Дугар і Юлією Кузьменко, яких звинуватили у вбивстві Павла Шеремета.

Зрештою, після майже 7,5 років служби Аваков пішов у відставку. У президента були питання щодо справи Шеремета. Він відкрито говорив, що якщо немає доказів, то "ми будемо приймати рішення". Ще одна версія – Аваков розв'язує собі руки аби обміняти тепер вже токсичну для нього посаду на можливість взяти участь у виборах мера Харкова, що відбудуться 21 жовтня. Заява Авакова лягла на стіл президентові поряд із іншими подібними листами.

У липні 2021 року за ініціативою президента поміняли більше 10 керівників різних силових відомств. Серед звільнених – головнокомандуючий Збройні сили України Руслан Хомчак, який постійно був у конфлікті із міністром оборони Андрієм Тараном. Замість Хомчака очолив українську армію бойовий генерал Валерій Залужний.

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Все вказує на те, що Банкова збирає в одні руки увесь силовий блок країни. В ідеальному світі це б могло віщувати ефективніший захист інтересів держави. На жаль, Україна поки не перетворилась у цей ідеальний світ. Точно б не хотілося перетворюватися на країну, де усе знову залежатиме від однієї людини.

12 міністром внутрішніх справ України затвердили кандидатуру Дениса Монастирського. Він – не чужа людина для МВС. Відставки Авакова вимога, яка реалізувалася після численних акцій протесту. Найпомітнішими з них були акції на підтримку Сергія Стерненка і вимога припинити шити вбивство Шеремета особам, доказів провини яких слідство за 2 роки так і не змогло навести.

Ув'язнення Сергія Стерненка

Хвиля протестів проти ув'язнення ексочільника одеського "Правого Сектора" Сергія Стерненка сколихнула країну. Його звинуватили у справі 5-річної давнини – "викрадення місцевого депутата Сергія Щербича, розбій та зберігання зброї". Щербач не лише був одним із лідерів одеського осередку пророісійської партії "Родіна", а й товаришував із мером Одеси Трухановим, проти якого також виступав Стерненко.

23 лютого колегія суддів Приморського районного суду Одеси ув'язнила на 7 років та 3 місяці. Це викликало великий соціальний спротив. 20 березня, в день народження Сергія Стерненка, чергова акція протесту відбулася на Банковій. Стіни Офісу Президента розмалювали і провокаторами були знищені двері установи. ОП оцінив збитки через позапланове прибирання і відмивання стін у майже 2 мільйони гривень.

Суд визнав мене винним за 1 патрон, а не за пістолет. І суд зазначив, що небезпека того патрона – це у тому, що я беру участь в акціях протесту і тому можу становити небезпеку. Я не вважаю це рішення суду справедливим. Будемо подавати апеляцію,

– розповів Стерненко.

Закінчилася виходом із камери ще одна гучна справа – Андрій Антоненко зміг повернутися додому, щоправда спочатку під домашній арешт. Бійцю Сил спеціальних операцій шили причетність до вбивства журналіста Павла Шеремета. Попри відсутність чітких доказів його причетності, Антоненко майже 2 роки провів за ґратами. Суди у цій справі тривають. Ще двоє підсудних – Яна Дугар і Юлія Кузьменко, як і Андрій Антоненко, перебувають під домашнім арештом.



Наприкінці травня Стерненку скасували вирок і, давши 1 рік умовно, відпустили / Фото "Громадського"

Кива отримав науковий ступінь

Ілля Кива, одіозний нардеп від "Опозиційної платформи – За життя", отримав науковий ступінь. Кандидатська Киви стосується державного управління. Вся комісія інституту із 13 людей одноголосно затвердила роботу депутата. Тепер він матиме +15% доплати до основної зарплати за науковий ступінь. Штучність ситуації і очевидність того, що Кива до цієї роботи не має великого діла – спливли на поверхню під час журналістського розслідування.

Кива збрехав про участь в конференціях і додав до дисертації підробні довідки. На знак протесту проти знецінення наукової прації викладач-педіатр Олександр Ябчанка спалив свій кандидатський диплом.

Згадуючи 2021 рік, не можна оминути ще одну його важку рису. Цього року ми пересвідчились, що токсичний сусід у нас не один. Мовиться про Білорусь. З осені 2020 року там триває поступове, але систематичне придушення будь-яких проявів спротиву проти режима Олексадра Лукашенка. У травні диктатор підняв у повітря винищувачі і примусово посадив у Мінську літак, на борту якого був редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Згодом з'явилося відео, на якому останній нібито розкаюється. З рубцями на запястях, що залишаються від наручників, які подали мовчазний сигнал про те, у який спосіб із Протасевича витягували зізнання. Загалом, щоб помститися сусідам, які не визнають Лукашенка законною білоруською владою – диктатор знаходить як насолити.

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Білорусь різко збільшила кількість рейсів з Іраку на тлі міграційної кризи на кордоні з ЄС. Сусідня Литва заявила про хвилю біженців з Близького Сходу, які раптом почали штурмувати литовсько-білоруський кордон. Щоб вколоти Польщу, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив державним святом 17 вересня – день, коли у 1939 році радянські війська перейшли східний кордон Польщі та рушили назустріч військам нацистської Німеччини. Щодо України – інший сценарій.

У Києві зник голова Білоруського дому Віталій Шишов. Згодом його знайшли повішеним. Те, що молодий "опозиціонер" не планував вкоротити собі віку, говорять друзі і колеги Шишова. І перше що напрошується на думку в цій справі – чи не попередження це білорусам, які, можливо, планували шукати притулку в Україні, що режим їх і тут може дістати?

На "Євробаченні-2021" Україну представив гурт Go-A

В Україні можна обговорювати не лише політику і скандали. Українці наробили чимало "шуму" в Нідерландах. 22 травня в голандському Роттердамі відбувся перенесений фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення". Участь у ньому брали представники 26 країн. Україну репрезентував гурт Go-A, що посіла 5 місце. Переможцем стала група Måneskin з Італії.



Як Go_A підкорювали світ / Інфографіка 24 каналу

Проведення європейської першості чемпіонату з футболу стало чи найголовнішим святом світу після COVID-19. Гра української команди зачепила усі вікові верстви країни – від малого до великого. Ажіотаж навколо синьо-жовтої команди можна зрозуміти. Команда, яка сформувалася під проводом Андрія Шевченка, по-перше, досить юна, а по-друге, добре заряджена перемагати. У груповому етапі 2 поразки:

від Нідерландів 3 – 2;

від Австрії 0 – 1.

Однак перемога над македонцями зробили нас свідками історичних подій – українська збірна вперше вийшла в плей-офф чемпіонатів Європи. Далі був мегацікавий матч проти Швеції. Артем Довбик забив вирішальний і ще й найпізніший гол в історії Євро ,чим на 121 хвилині приніс перемогу "жовто-синім" із рахунком 2 – 1. І ось у чвертьфіналі поєдинок як потім виявилося із фіналістами. Англійці розгромили підопічних Шевченка з рахунком 0 – 4.



Головні моменти збірної України на Євро-2020 / Інфографіка 24 каналу

Попри це вдома все одно команду зустрічали як героїв. За участь у Євро-2020 збірна України отримала 16 мільйонів євро призових. Це найбільша сума за всю історію участі в чемпіонатах. Тріумфіуівали ж на Євро італійці, перегравши збірну Англії у серії післяматчевих пенальті. Для голкіпера скуадри Джанлуїджі Доннаруми – переможна футбольна лотерея виявилась другою поспіль успішною серією пенальті.

Шевченко закінчив кар'єру тренера, а Мессі покинув "Барселону"

Через місяць після Євро головний тренер синьо-жовтих Андрій Шевченко після 5 років роботи зі збірною подав у відставку. Його замінить біля керма національнї збірної 64-річний Олександр Петраков. Тренер, який привів до перемоги на молодіжному чемпіонаті світу українську молодіжну збірну. На цьому здавалося б можна перегорнути футбольну сторінку. Однак стався примусовий відхід Лео Мессі із "Барселони". На останню прес-конференцію Лео підходив із сльозами на очах.

Мессі не зможе залишитися в "Барселоні". Представники "Барси" повідомили, що контракт із Мессі продовжити неможливо через перевищення стелі зарплат. Навіть після того, як Мессі погодився на 50% зниження – іспанська Ліга ветувала цю пропозицію.

Я зробив все для того, щоб залишитися, але в останній момент все зірвалося через проблеми із Ла Лігою. Я зробив все можливе, аби і надалі бути у Барселоні,

– резюмував футболіст.

Аргентинець провів в каталонському суперклубі усю кар'єру і виграв з "Барселоною" практично усе і не одиноразово. Лео продовжить кар'єру у Франції, підписав контракт із ПСЖ – по 35 мільйонів євро за сезон.

Олімпійські ігри у Токіо

Виступи Українців на літній Олімпіаді в Токіо принесли ураган емоцій. І не лише спортивних. Найяскравіший момент Олімпіади – загорнутий в прапор притупцьовує гопака перший нардеп-олімпієць Жан Беленюк. Він єдиний з українських репрезентантів, хто повернувся додому із золотом. У фіналі з греко-римської Беленюк "розклав" угорця Віктора Лерінца.



Золоті та сріблі нагороди українців на Олімпіаді / Інфографіка 24 каналу

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, вигравши бронзу на Олімпіаді в Токіо 7 серпня, обнялася з росіянкою Марією Ласіцкене, яка здобула золото у цій самій дисципліні. Піднявся великий сплеск обурливих коментів, щодо припустимості спільних фото із російськими спортсменами. До того ж обидві формально числяться у збройних силах своїх країн. Хай там як, але нагород наші спортсмени привезли із Токіо точно більше, ніж зашкварів. Україна завершила Олімпійські ігри у Токіо з 19 медалями.

Про те, як в Україні з'явився власний донецький Нью-Йорк – дивіться у програмі.

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Повний випуск "Україна 30" про 2021 рік: дивіться відео