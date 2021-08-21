2016 рік – час, коли Україна звикала до нового національного героя. Тиск підскакував через зміну власника найбільшого приватного банку країни.

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Війна поруч – про це нагадували теракти в Києві, а на Донбасі почалася зачистка польових командирів бойовиків, які могли багато розповісти про причетність Москви до війни в Україні.

Звільнення Савченко

2 роки полону. Надія Савченко стала бранкою Кремля. Вся Європа вимагала звільнити українську військову, яку викрали на українській землі та передали Путіну. У 2016 році вона нарешті повернулась.

На рідну землю ступила босоніж. Надія Савченко 708 днів провела у російській в'язниці.

Ми будемо жити в Україні так, як повинна жити гідна людина. Я не знаю, як це зробити. Не обіцяю, що це буде завтра, але я готова померти для того, щоб це було,

– сказала тоді Савченко.

Зустрічала полонену Юлія Тимошенко. Вона поступилась Надії Савченко першим номером у виборчому списку у 2014 році. Льотчиця навіть не планувала відпочивати – вона рвалась до роботи.



Савченко повернулась в Україну / Фото Getty Images

Президент Петро Порошенко також того ж дня зустрівся з Савченко.

Доля Єрофеєва та Александрова

Зовсім інша картина з російськими ГРУшниками, яких обміняли на льотчицю. Єрофєєва та Александрова, крім дружин і пропагандистки Скабєєвої ніхто не зустрічав. Воно й не дивно. Після того, як кадрових військових зловили біля Щастя, Росія своїх кинула.



Євген Єрофеєв і Олександр Александров / Фото picture-alliance

Євген Єрофеєв одразу в кількох інтерв'ю скаржився, що офіційні представники Росії їх досі жодного разу не відвідали, хоча на той момент до них приходили представники ООН, "Червоного хреста" та інших організацій.

Зрештою, ймовірно, що в українському полоні доля ГРУшників була б щасливішою, аніж на волі в Росії. За інформацією ТСН, Єрофеєв та Александров уже мертві.

А от Савченко почала свою війну в парламенті. Вона лаялась.

Дайте мені не скурвитись, дайте мені не спаскудитись. Я зроблю все, щоб ви в мені не розчарувалися,

– казала Савченко.

Савченко обіцяла боротись за життя військовополонених, але методи такої боротьби, м'яко кажучи, дивують. Без жодних узгоджень з державою депутатка самовільно сіла за стіл переговорів з терористами.

Дивіться випуск "Україна 30" про 2016 рік: відео

Савченко виключили з фракції, а потім взагалі позбавили недоторканності.

До слова. У 2018 році льотчицю звинуватили у плануванні терактів. ЇЇ та керівника "офіцерського корпуса" Володимира Рубана запідозрили у спробі держперевороту. Записи свідчать, що пара була не проти "рванути" Верховну Раду.

Смерть терориста "Мотороли"

Батя, Кот, Боцман. Це не персонажі марвелівського всесвіту, а ватажки терористів, яких ліквідували. Бої щурів відбувались все частіше. Цього разу – теракт в Донецьку.

В самому центрі осиного гнізда ліквідували одного з найбільш розкручених Росією терористів. "Моторола" катував і вбивав українських військових. З росіянином сталося майже як у приказці. Приїхав з мечем і від меча загинув. Хоча ні. "Моторолу" підірвали.

Бувай "Мото"! 16 вересня 2016 року загинув Арсеній Павлов. Більш відомий як "Моторола". Помер один з наймедійніших персонажів терористичної так званої "ДНР" не на полі бою, а в ліфті.

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Коротко про "Моторолу"

Росіянина "Моторолу" можна було побачити ще на сепаратистських зібраннях у Харкові. Воював з кіборгами в аеропорту. Очолив підрозділ терористів "Спарта". Коїв воєнні злочини. Стріляв по мирному населенню. Не розлучившись, взяв другий шлюб і врешті – покатався на ліфті.



Терорист "Моторола" катував українців / Фото бойовиків

Про смерть Мотороли багато жартували. Водночас головний терорист тимчасово окупованої Донеччини обіцяв помститись.

Хотілося б вірити, що ліквідація "Мотороли" – це справа українських спецслужб. Однак якщо це банальні розбірки за бізнес – теж нікого б не здивувало.

Загибель Шеремета

Відголос війни був і в Києві. В самому центрі столиці підірвали журналіста Павла Шеремета. Потужний вибух був прямо у центрі Києва. Машина, в якій їхав журналіст Павло Шеремет, спалахнула. Шансів, аби вижити – не було.

Відео з місця загибелі Шеремета

Павло Шеремет – журналіст, який народився в Білорусі, працював у Росії. З 2012 року він вирішив переїхати в Україну. В його послужному списку: радіо "Вєсті", "ТВІ" та "Українська Правда".

Влада пообіцяла знайти винних.

Це справа нашої честі. Вжити найнеобхідніших заходів, щоб ця справа була розкрита,

– казав ще Петро Порошенко.

Тільки от попри такі директиви винних не змогли знайти. Згодом уже вбивство Шеремета стало "справою честі" для Володимира Зеленського.

Затримання Антоненка, Дугарь і Кузьменко

Військового та музиканта Андрія Антоненка, в народі Riffmaster, волонтерок Яну Дугарь та Юлію Кузьменко вважать причетними до вбивства журналіста.



Підозрювані в організації вбивства Шеремета / Фото ІМІ

Суспільство шоковане. Таке рішення вважають реваншем проти ветеранського руху. Мотив відсутній. На відео, на яке покликались поліцейські, чоловік був набагато нижчий за Антоненка.

Дугарь відпустили під домашній арешт. Кузьменко пів року провела за ґратами. Водночас Riffmaster довелося чекати домашнього арешту 506 днів. Це сталось майже за 5 років після вбивства, 30 квітня 2021 року.

До теми Суд продовжив цілодобовий домашній арешт Антоненка і зобов'язання для Дугарь

Вбивць та замовників Павла Шеремета і досі не знайшли.

Що зробив Гройсман

Арсеній Яценюк не влаштовував президента і його команду. Він хоче бачити прем'єром свою людину. Свого політичного сина. Відтак Рада проголосувала за нового очільника уряду – теж пов'язаний із Вінниччиною, як і президент Порошенко – Володимир Гройсман.

Слава Україні! Я вам покажу, що таке управління державою,

– сказав Гройсман.

І одразу почав показувати. Наприклад, лаявся на віцепрем'єра Геннадія Зубка.

Гройсман вилаяв Зубка: дивіться відео

Найвідоміша реформа при Гройсмані – медична, коли гроші мали б ходити за пацієнтом. Курувала процесом тоді Уляна Супрун.

Тоді ж впровадили і освітню реформу. Діти тепер вчитимуться в школі 12 класів. Особливо акцентував Гройсман на інфраструктурі. Навіть сам міст зварював.

За 3 роки роботи уряду відремонтували майже 7 тисяч кілометрів доріг. Це як за 10 років до прем'єрства вінничанина. При Гройсмані стабілізували економіку.