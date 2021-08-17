Відповідне засідання 17 серпня провів Шевченківський районний суд міста Києва. Засідання у справі транслювали онлайн.

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Цілодобовий арешт для Антоненка, зобов'язання для Дугарь

Головна суддя засідання Оксана Голуб вирішила продовжити і Андрієві Антоненку, і Яні Дугарь ті запобіжні, які вони мали раніше. Відтак цілодобовий арешт на 2 місяці продовжили для Антоненка, а особисті зобов'язання на той самий термін – для Яни Дугарь.

Після цього суд відклав розгляд справи до 31 серпня.

Зміни запобіжних заходів для фігурантів справи Шеремета

1,5 року Антоненко перебував у СІЗО – саме такий запобіжний йому обирали із засідання до засідання. 30 квітня 2021 року Андрію Антоненку змінили запобіжний захід, відправивши під цілодобовий домашній арешт замість тримання під вартою.

Юлія Кузьменко понад пів року також перебувала у СІЗО. Згодом їй змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Нещодавно суд обрав для неї лише нічний домашній арешт і зняв електронний браслет.

Яна Дугарь від початку розслідування отримала запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Згодом його послабили до нічного, опісля – особистих зобов'язань перед судом.

Вбивство Шеремета і підозрювані: коротко