Дугарь, згадавши історію зі смертю голови "Білоруського будинку" Віталія Шишова, повідомила, що у неї немає депресії та суїцидальних думок.
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Волонтерці надсилають відео зі стеженням
Яна Дугарь повідомила, що у її будинку одночасно в різних кімнатах спрацьовує сигналізація, а під будинком вона часто помічає незнайомих людей. Окрім того, на її телефон приходять відеоповідомлдення про те, як за нею стежать.
Я можу припустити те, що йде залякування та тиск на психологічний стан. Тому хочу зробити заяву: у мене немає депресії, немає думок про самогубство – я люблю життя, і маю великі плани на майбутнє. Психологічний стан – в нормі,
– написала Дугарь.
Волонтерка вважає, що тиск здійснюють на неї, Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка. Причиною вона називає те, що вони знають імена причетних до вбивства журналіста Павла Шеремета.
Справа Павла Шеремета: головні новини
- 20 липня 2016 року посеред Києва підірвали авто з білоруським журналістом Павлом Шереметом.
- Існує декілька версій вбивства – професійна діяльність журналіста, або дестабілізація ситуації в Україні.
- У грудні 2019 року стало відомо, що за підозрою у вбивстві Шеремета затримали подружжя ветеранів АТО Владислава та Інну Грищенків, музиканта Андрія Антоненка, лікарку Юлію Кузьменко та волонтерку Яну Дугарь.
- Антоненко і Кузьменко зараз перебувають під домашнім арештом, а Дугарь – під особистим зобов'язанням.