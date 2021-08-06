Дугарь, згадавши історію зі смертю голови "Білоруського будинку" Віталія Шишова, повідомила, що у неї немає депресії та суїцидальних думок.

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Волонтерці надсилають відео зі стеженням

Яна Дугарь повідомила, що у її будинку одночасно в різних кімнатах спрацьовує сигналізація, а під будинком вона часто помічає незнайомих людей. Окрім того, на її телефон приходять відеоповідомлдення про те, як за нею стежать.

Я можу припустити те, що йде залякування та тиск на психологічний стан. Тому хочу зробити заяву: у мене немає депресії, немає думок про самогубство – я люблю життя, і маю великі плани на майбутнє. Психологічний стан – в нормі,

– написала Дугарь.

Волонтерка вважає, що тиск здійснюють на неї, Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка. Причиною вона називає те, що вони знають імена причетних до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Важливо! Яна Дугарь зробила заяву про свій психологічний стан ймовірно через смерть Віталія Шишова. Білоруського активіста знайшли повішеним у Святошинському лісопарку 3 серпня 2021 року. Напередодні він вийшов на пробіжку і зник. Однією із двох причин смерті, за версією слідства, є самогубство.

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