Дитяча лікарка похвалилася фото з вулиці – тепер вдень вона може гуляти. Ба більше, свободу пересування більше не порушує електронний браслет.

До слова Юлії Кузьменко суд змінив запобіжний захід: тепер вона під нічним домашнім арештом

Розділіть радість зі мною і випийте ввечері келих мого улюбленого білого сухого вина – або щось на ваш вибір, – попросила Юлія Кузьменко.

Трохи згодом волонтерка також поділилась фото з кафе, де вона розділила прохолодний напій зі своїм нареченим і цивільним чоловіком Петром Кіяном.

Ну й звісно ж, вона згадала й про іншого фігуранта справи про вбивство Павла Шеремета – Андрія Антоненка. Військовому вона побажала, щоб тепер її естафета перейшла до нього. Наразі Антоненко перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Коротко про справу Кузьменку