Дитяча лікарка похвалилася фото з вулиці – тепер вдень вона може гуляти. Ба більше, свободу пересування більше не порушує електронний браслет.
До слова Юлії Кузьменко суд змінив запобіжний захід: тепер вона під нічним домашнім арештом
Розділіть радість зі мною і випийте ввечері келих мого улюбленого білого сухого вина – або щось на ваш вибір, – попросила Юлія Кузьменко.
Трохи згодом волонтерка також поділилась фото з кафе, де вона розділила прохолодний напій зі своїм нареченим і цивільним чоловіком Петром Кіяном.
Ну й звісно ж, вона згадала й про іншого фігуранта справи про вбивство Павла Шеремета – Андрія Антоненка. Військовому вона побажала, щоб тепер її естафета перейшла до нього. Наразі Антоненко перебуває під цілодобовим домашнім арештом.
Коротко про справу Кузьменку
- Волонтерка разом з Андрієм Антоненком та Яною Дугарь є головними підозрюваними у вбивстві білоруського журналіста Павла Шеремета.
- Юлія Кузьменко й Андрій Антоненко тривалий час перебували в СІЗО. Військовий – півтора року.
- Втім, у суспільстві є багато запитань до правоохоронців через цю справу. Зокрема, ексголові МВС Арсену Авакову закидали відсутність вагомих доказів причетності підозрюваних.