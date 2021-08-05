Детский врач похвасталась фото с улицы – теперь днем она может гулять. Более того, свободу передвижения больше не нарушает электронный браслет.

К слову Юлии Кузьменко суд изменил меру пресечения: теперь она под ночным домашним арестом

Разделите радость со мной и выпейте вечером бокал моего любимого белого сухого вина – или что-то на ваш выбор,

– попросила Юлия Кузьменко.

Чуть позже волонтер также поделилась фото из кафе, где она разделила прохладительный напиток со своим женихом и гражданским мужем Петром Кияном.

Ну и конечно же, она вспомнила и о другом фигуранте дела об убийстве Павла Шеремета – Андрея Антоненко. Военному она пожелала, чтобы теперь ее эстафета перешла к нему. Сейчас Антоненко находится под круглосуточным домашним арестом.

Коротко о деле Кузьменко