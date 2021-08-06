Дугарь, вспомнив историю со смертью председателя "Белорусского дома" Виталия Шишова, сообщила, что у нее нет депрессии и суицидальных мыслей.
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Волонтеру присылают видео со слежкой
Яна Дугарь сообщила, что у ее дома одновременно в разных комнатах срабатывает сигнализация, а под домом она часто замечает незнакомых людей. Кроме того, на ее телефон приходят видеосообщения о том, как за ней следят.
Я могу предположить то, что идет запугивание и давление на психологическое состояние. Поэтому хочу сделать заявление: у меня нет депрессии, нет мыслей о самоубийстве – я люблю жизнь, и имею большие планы на будущее. Психологическое состояние – в норме,
– написала Дугарь.
Волонтер считает, что давление осуществляют на нее, Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко. Причиной она называет то, что они знают имена причастных к убийству журналиста Павла Шеремета.
Дело Павла Шеремета: главные новости
- 20 июля 2016 посреди Киева взорвали авто с белорусским журналистом Павлом Шереметом.
- Существует несколько версий убийства – профессиональная деятельность журналиста, или дестабилизация ситуации в Украине.
- В декабре 2019 года стало известно, что по подозрению в убийстве Шеремета задержали супругов ветеранов АТО Владислава и Инну Грищенко, музыканта Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко и волонтера Яну Дугарь.
- Антоненко и Кузьменко сейчас находятся под домашним арестом, а Дугарь – под личным обязательством.