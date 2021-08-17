Соответствующее заседание 17 августа провел Шевченковский районный суд города Киева. Заседание по делу транслировали онлайн.

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Круглосуточный арест для Антоненко, обязательства для Дугарь

Главная судья заседания Оксана Голуб решила продолжить и Андрею Антоненко и Яне Дугарь те меры, которые они имели ранее. Поэтому круглосуточный арест на 2 месяца продлили для Антоненко, а личные обязательства на тот же срок – для Яны Дугарь.
После этого суд отложил рассмотрение дела до 31 августа.

Изменения мер пресечения для фигурантов дела Шеремета

  • 1,5 года Антоненко находился в СИЗО – именно такую меру ему избирали от заседания до заседания. 30 апреля 2021 года Андрею Антоненко изменили меру пресечения, отправив под круглосуточный домашний арест вместо содержания под стражей.
  • Юлия Кузьменко более полугода также находилась в СИЗО. Впоследствии ей изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Недавно суд избрал для нее лишь ночной домашний арест и снял электронный браслет.
  • Яна Дугарь с начала расследования получила меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Впоследствии его ослабили до ночного, после – личных обязательств перед судом.

Убийство Шеремета и подозреваемые: коротко

  • В 2016 году в Киеве убили журналиста Павла Шеремета. Под автомобилем, которым он управлял, установили взрывное устройство.
  • В 2019 году правоохранители публично выдвинули подозрения в убийстве военному и музыканту Андрею Антоненко, медсестре Яне Дугарь и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.
  • В январе 2021 года бывший белорусский спецназовец Игорь Макар обнародовал записи разговора сотрудников контртеррористического подразделения КГБ "Альфа".
  • В них говорится о том, что спецслужбы Беларуси еще в 2012 году обсуждали возможность убийства журналиста.