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      В переписці "Мотороли" з дружиною напередодні його вбивства знайшли російський слід

      745 Читать новость на русском
      "Моторола" з дружиною
      "Моторола" з дружиною / фото з соцмереж

      Багато експертів та блогерів вже зробили висновок, що ліквідацію російського найманця Арсенія Павлова "Мотороли" провели російські спецслужби. Але їхні висновки ґрунтувалися радше на логіці, аніж на конкретних фактах.

      У відеоблозі InformNapalm вперше представлені матеріали, які прямо і непрямо вказують на російський слід – зазначив автор блогу Михайло Макарук.

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      "Хактивісти кіберальянсу хакерських груп "КіберХунта", FalconsFlame, RUH8 таTrinity передали у розпорядження InformNapalm архіви з даними, отриманими з ґаджетів Арсенія Павлова та його дружини. Як доказ – надали дані з перехопленого листування по вайберу "Мотороли" та його дружини напередодні вбивства", – розповів автор блогу.

      Поверхневий аналіз інформації вказує на те, що "Моторола" в останні тижні перед смертю був схвильований через конфлікт з російськими кураторами. Йому здавалося, що він став зайвим. Тому він тиждень не жив вдома (хоч тільки 5 жовтня забрав дитину з пологового будинку) – ночував у кабінеті, очевидно, побоюючись за своє життя,
      – підкреслив Макарук.

      листування мотороли з дуржиноюПереписка "Мотороли" з дружиною

      Повне відео відеоблогу Михайла Макарука InformNapalm за 21 жовтня 2019

      Що відомо про ліквідацію "Мотороли"Донецький бойовик Моторола (Арсен Павлов) загинув 16 жовтня 2016 року внаслідок вибуху в ліфті у власному ж помешканні в окупованому Донецьку. У вбивстві бойовика окупанти звинуватили якусь "українську диверсійно-розвідувальну групу". Проте в МВС України відповідальність за вбивство поклали на спільників Мотороли.

       

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      Автор: Михайло Макарук
      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі "Моторола" хакери
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