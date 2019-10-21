В переписці "Мотороли" з дружиною напередодні його вбивства знайшли російський слід

Багато експертів та блогерів вже зробили висновок, що ліквідацію російського найманця Арсенія Павлова "Мотороли" провели російські спецслужби. Але їхні висновки ґрунтувалися радше на логіці, аніж на конкретних фактах.

У відеоблозі InformNapalm вперше представлені матеріали, які прямо і непрямо вказують на російський слід – зазначив автор блогу Михайло Макарук.

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"Хактивісти кіберальянсу хакерських груп "КіберХунта", FalconsFlame, RUH8 таTrinity передали у розпорядження InformNapalm архіви з даними, отриманими з ґаджетів Арсенія Павлова та його дружини. Як доказ – надали дані з перехопленого листування по вайберу "Мотороли" та його дружини напередодні вбивства", – розповів автор блогу.

Поверхневий аналіз інформації вказує на те, що "Моторола" в останні тижні перед смертю був схвильований через конфлікт з російськими кураторами. Йому здавалося, що він став зайвим. Тому він тиждень не жив вдома (хоч тільки 5 жовтня забрав дитину з пологового будинку) – ночував у кабінеті, очевидно, побоюючись за своє життя,

– підкреслив Макарук.

Переписка "Мотороли" з дружиною

Повне відео відеоблогу Михайла Макарука InformNapalm за 21 жовтня 2019