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      В переписке "Моторолы" с женой накануне его убийства нашли российский след

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      "Моторола" с женой
      "Моторола" с женой / Фото из соцсетей

      Многие эксперты и блогеры уже сделали вывод, что ликвидацию российского наемника Арсения Павлова "Моторолы" провели российские спецслужбы. Но их выводы основывались скорее на логике, чем на конкретных фактах.

      В видеоблоге InformNapalm впервые представлены материалы, которые прямо и косвенно указывают на российский след – отметил автор блога Михаил Макарук.

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      "Активисты киберальянса хакерских групп "КиберХунта", FalconsFlame, RUH8 таTrinity передали в распоряжение InformNapalm архивы с данными, полученными из гаджетов Арсения Павлова и его жены. Как доказательство – предоставили данные с перехваченной переписки по вайберу "Моторолы" и его жены накануне убийства", – рассказал автор блога.

      Поверхностный анализ информации указывает на то, что "Моторола" в последние недели перед смертью был взволнован из-за конфликта с российскими кураторами. Ему казалось, что он стал лишним. Поэтому он неделю не жил дома (хотя только 5 октября забрал ребенка из роддома) – ночевал в кабинете, очевидно, опасаясь за свою жизнь,
      – подчеркнул Макарук.

      листування мотороли з дуржиною
      Переписа "Моторолы" с женой

      Полное видео видеоблога Михаила Макарука InformNapalm за 21 октября 2019

      Что известно о ликвидации "Моторолы"Донецкий боевик Моторола (Арсен Павлов) погиб 16 октября 2016 года в результате взрыва в лифте в собственном же доме в оккупированном Донецке. В убийстве боевика оккупанты обвинили некую "украинскую диверсионно-разведывательную группу". Однако в МВД Украины ответственность за убийство возложили на сообщников Моторолы.

       

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      Автор: Михаил Макарук
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия хакеры "Моторола"
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