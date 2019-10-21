В переписке "Моторолы" с женой накануне его убийства нашли российский след
Многие эксперты и блогеры уже сделали вывод, что ликвидацию российского наемника Арсения Павлова "Моторолы" провели российские спецслужбы. Но их выводы основывались скорее на логике, чем на конкретных фактах.
В видеоблоге InformNapalm впервые представлены материалы, которые прямо и косвенно указывают на российский след – отметил автор блога Михаил Макарук.
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"Активисты киберальянса хакерских групп "КиберХунта", FalconsFlame, RUH8 таTrinity передали в распоряжение InformNapalm архивы с данными, полученными из гаджетов Арсения Павлова и его жены. Как доказательство – предоставили данные с перехваченной переписки по вайберу "Моторолы" и его жены накануне убийства", – рассказал автор блога.
Поверхностный анализ информации указывает на то, что "Моторола" в последние недели перед смертью был взволнован из-за конфликта с российскими кураторами. Ему казалось, что он стал лишним. Поэтому он неделю не жил дома (хотя только 5 октября забрал ребенка из роддома) – ночевал в кабинете, очевидно, опасаясь за свою жизнь,
– подчеркнул Макарук.
Переписа "Моторолы" с женой
Полное видео видеоблога Михаила Макарука InformNapalm за 21 октября 2019
Что известно о ликвидации "Моторолы"Донецкий боевик Моторола (Арсен Павлов) погиб 16 октября 2016 года в результате взрыва в лифте в собственном же доме в оккупированном Донецке. В убийстве боевика оккупанты обвинили некую "украинскую диверсионно-разведывательную группу". Однако в МВД Украины ответственность за убийство возложили на сообщников Моторолы.