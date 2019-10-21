В переписке "Моторолы" с женой накануне его убийства нашли российский след

Многие эксперты и блогеры уже сделали вывод, что ликвидацию российского наемника Арсения Павлова "Моторолы" провели российские спецслужбы. Но их выводы основывались скорее на логике, чем на конкретных фактах.

В видеоблоге InformNapalm впервые представлены материалы, которые прямо и косвенно указывают на российский след – отметил автор блога Михаил Макарук.

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"Активисты киберальянса хакерских групп "КиберХунта", FalconsFlame, RUH8 таTrinity передали в распоряжение InformNapalm архивы с данными, полученными из гаджетов Арсения Павлова и его жены. Как доказательство – предоставили данные с перехваченной переписки по вайберу "Моторолы" и его жены накануне убийства", – рассказал автор блога.

Поверхностный анализ информации указывает на то, что "Моторола" в последние недели перед смертью был взволнован из-за конфликта с российскими кураторами. Ему казалось, что он стал лишним. Поэтому он неделю не жил дома (хотя только 5 октября забрал ребенка из роддома) – ночевал в кабинете, очевидно, опасаясь за свою жизнь,

– подчеркнул Макарук.



Переписа "Моторолы" с женой

Полное видео видеоблога Михаила Макарука InformNapalm за 21 октября 2019