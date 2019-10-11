"Провали москалів в кіберзахисті": Міноборони РФ витратить чималу суму через українських хакерів

Міністерство оборони Російської Федерації оголосило тендер на суму понад 3,8 мільйона доларів на оповіщення про витоки службових документів в Інтернет, а могли б просто підписатися на RSS-стрічку InformNapalm.

З 23 вересня Міністерство оборони Російської Федерації оголосило закритий тендер на оснащення Збройних сил РФ системою попередження несанкціонованого розміщення службових документів в Інтернеті.

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Відповідна заявка про це, під номером 0173100004519001826 розміщена на офіційному сайті державних закупівель РФ

"Закупівля послуг з комплексного оснащення Збройних сил Російської Федерації системою попередження фактів несанкціонованого розміщення службових документів в мережі "Інтернет", – йдеться у запиті.



Відповідний запит

Початкова (максимальна) ціна договору – 250 мільйонів рублів. У 2019 році заплановано виділити 148 мільйонів рублів, а у 2020 році – 102 мільйонів рублів. Зазначається, що всі роботи повинні бути завершені до жовтня 2020 року.

Нова гонка озброєнь, яку викрили українські хакери

Нагадаємо, що міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm неодноразово публікувала конфіденційні дані державного оборонного замовлення РФ, які були отримані від активістів Українського кіберальянсу. Як повідомляли волонтери InformNapalm, ці дані дозволили отримати ексклюзивні свідчення, що у 2016 році МО Росії витратило 371 мільйонів доларів на початок нового етапу гонки озброєнь.

Саме в 2016 році росіяни почали виробництво крилатих ракет 9М729, які порушували умови Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД). Так 2 лютого 2019 року, Держдепартамент США повідомив про призупинення своїх зобов’язань за Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД) у зв'язку з тим, що Росія порушує цей Договір.



Крилата ракета 9М729

Як сказано в заяві, Сполучені Штати більше не можуть бути обмежені в рамках вимог Договору, в той час як Росія його постійно порушує. Про можливість такого рішення Сполучені Штати заявили ще 4 грудня 2018 року, повідомивши, що якщо Росія впродовж 60 днів не повернеться до виконання Договору, США вийде з ДРСМД.

Йдеться про ракетну систему SSC-8 чи 9M729. Тож якщо Росія не знищить всі названі ракети, пускові установки та обладнання до них впродовж шести місяців, Договір втратить чинність.

На основі даних про держоборонзамовлення РФ у 2015 – 2016 роках, ексклюзивно наданих InformNapalm для аналізу та оприлюднення волонтерами Українського кіберальянсу в листопаді 2016 року, можемо припустити, що можливо, саме в 2016 році росіяни почали виробництво крилатих ракет 9М729, які порушують даний договір, про що свідчить контракт ДКБ "Новатор" на 371 мільйонів доларів по сьогоднішньому курсу.



Контракт ДКБ "Новатор" на 371 мільйонів доларів

Інші провали РФ в сфері кіберзахисту

Але ж це маленька частина провалів москалів в сфері кіберзахисту. І ці фейли були створені під егідою украінських волонтерів.

► Наприклад, завдяки документації начальника продовольчої служби тилу військової частини №27777, Південного військового округу РФ вдалось ідентифікувати список з 1097 військовослужбовців ЗС РФ, які брали участь в операції по захопленню Криму. Частина з них також згодом засвітилась у бойових діях на Донбасі.

Список військовослужбовців ЗС РФ, які брали участь в операції по захопленню Криму, ви можете переглянути тут.

► Також неодноразово перехоплювались та викладались у відкритий доступ секретні донесення російських офіцерів щодо ведення на окупованих територіях Донбасу розвідки штатними засобами БПЛА зі складу підрозділів ЗС РФ. З грифами "Секретно".



Секретні донесення російських офіцерів



Секретні донесення стосувалися ведення на окупованих територіях Донбасу розвідки

штатними засобами БПЛА зі складу підрозділів ЗС РФ

Безумовно, коли МО РФ збирається витратити кругленьку суму з частини грошей російських платників податків – 250 мільйонів рублів (а це – майже 4 мільйона доларів) – на систему раннього оповіщення про розміщення службових документів в Інтернеті, в цьому є і досить велика перемога спільноти InformNapalm та активістів Українського кіберальянсу.

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Шкода, що ми не можемо податися на цей "грант" і закритий тендер, та в обмін на 3 мільйона доларів показати військовим бюрократам МО РФ, як підписатися на RSS-стрічку, що інформує про вихід нових матеріалів на сайті InformNapalm.