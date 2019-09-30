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      ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ В МОСКВІ

      Зашквар Росії: на що Міноборони агресора витрачає мільйони замість новітнього озброєння

      Informnapalm 387 Читать новость на русском

      Дивно, але Міноборони Росії витрачає найбільші бюджети оборонного замовлення на всілякі будівельні роботи, а не закупку новітніх ракет, літаків та інших "вундервафель". З'ясувалося, що там таки крадуть гроші, причому в дуже значних об’ємах.

      20 найдорожчих замовлень від Міноборони РФ

      5 січня 2019 року український кібераліянс будучи в доброму гуморі і тверезому розумі, взяв і каменя на камені не залишив від так званого кібер захисту дуже великої шишки оборонного відомства РФ, що займається забезпеченням всього відомства.

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      Таким чином ми передали привіт контр-адміралу, з "надзвичайно російським прізвищем" Вернигорі. Більш того, ми як справжні джентельмени зателефонували в прийомну даного "недоліка" і намагались взяти в нього коментар та попередити про те, що його пошту з усіма робочими документами вже подаровано українським волонтерам.


      20 найдорожчих замовлень від Міноборони РФ

      На жаль, коментар нам так і не дали та рекомендували звертатись до пресцентру "всія Міноборони Росії". Але оскільки, отримувати дампи прес-центру у нас не має бажання – ми туди не звертались. Зазначу, що дампи – це абсолютно всі листи та закріплення, які відправлялися чи доставлялися на тому чи іншому імейлі.

      Та, на жаль, нам дуже прикро бачити, як керівники "братнього народу" не хочуть співпрацювати з українськими волонтерами. Але повернемось до самої пошти контр-адміралу. Під час аналізу даного дампу, ми сформували 20 найдорожчих замовлень від Міноборони москалів.

      Дива не сталося – там таки крадуть гроші, причому в дуже значних об’ємах.

      Яка "шарашкіна контора" краде мільйони доларів з Міноборони РФ

      Для прикладу чого тільки вартий контракт з ООО "СпецСтрой-1". Кожного року дана "шарашкіна контора" отримує від Міноборони РФ більш, ніж 14,5 мільярдів доларів. А далі перерозподіляє її своїм підрядникам більш ніж на 50% від загального об’єму робіт, що не пов’язані з державною таємницею РФ.

      Але є один маленький момент – казарми цієї дуже цікавої фірми продовжують попросту продовжують обвалюватися. Але і це ще не все. Ця фірма відома і своїм просто скотським відношенням до найманих працівників, про що вони відкрито пишуть на спеціалізованих форумах.

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      Перефразовуючи відому пісеньку з дитячого фільму, можу сказати одне – не ходіть дітки виконувати російські оборонні замовлення. Там тупі командири, кидали та мудили.

      Але і це ще не весь зашквар. ООО "СпецСтрой-1" неодноразово фігурує і в махінаціях Міноборони РФ в дуже потрібному засвоєнні бюджетних коштів. Наприклад, в гучній справі підприємців Олексія Еккерта та Дмитра Бушманова – засновників будівельної фірми ООО "РусАльянсСтрой", яких заарештували за відмову дати представникам "СпецСтроя" Росії відкат у 700 мільйонів рублів.

      Подробиці справи і аудіозаписи з доказом вимагання надала і дружина Еккерта у своєму відеозверненні. От вам і цікаве відео на цю тему:

      Чому Міноборони РФ не закупляє новітнє озброєння

      Ви можете спитати, а чому найбільші бюджети оборонного замовлення москалів займають саме всілякі будівельні роботи, а не закупка новітніх ракет, літаків та інших "вундервафель"? А відповідь є доволі простою і ділиться на дві рівноцінних позиції:

      ► По-перше, РФ вже давно технологічно відстала країна, яка себе називає великою. В сучасному ж світі вона має військовий потенціал лише через просто колосальні запаси радянської зброї. А якщо з говорити про них, то сучасне "імпортозамещеніе" зводиться до вироблення всілякого непотребу з лайна і палок.

      ► Друге – це банальна жадібність. Оскільки на ремонтах та будівництві можливо відмити просто колосальні гроші. А зважаючи на те, що ця традиція бере своє коріння ще з часів СРСР, то можна з впевненістю сказати, що чиновники РФ в крадіжках грошей з будівельних робіт стали реальними гуру та вчителями.

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      На останок я б хотів вам сказати одне. Можливо у москалів і велика армія, але спокуса її обікрасти – ще більша. Тому ваша допомога нашим бійцям, контроль за нашими чиновниками – це ті речі, які напряму підвищують нашу з вами безпеку та оборону.

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      Автор: Михайло Макарук
      Теги: Новини України Новини Росії Informnapalm Будівництво Розслідування Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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