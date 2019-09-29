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      Бійці ЗСУ потужно знищили позицію бойовиків: ефектне відео

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      Бійці ЗСУ потужно знищили позицію бойовиків
      Бійці ЗСУ потужно знищили позицію бойовиків / Скріншот з відео

      Українські військові завдали потужного вогневого удару по позиціях проросійських бойовиків на Донбасі.

      Відео нищівного удару з'явилось у мережі, опублікував його волонтер Юрій Москаленко на своїй сторінці у фейсбук. 

      До слова: Росія масово передає бойовикам зіпсовані боєприпаси, – розвідка

      На кадрах видно, як снаряди рвуться прямісінько біля окопів бойовиків. Після такого вогню у відповідь з боку наших Збройних сил, від ворожої лінії укріплення майже нічого не залишилось.

      Дивіться відео потужного удару по позиціях бойовиків:

      До слова, на Донбасі ворог не припиняє обстрілювати позиції українських військових. Впродовж доби 28 вересня у штабі ООС нарахували 23 обстріли. Бойовики засипали позиції наших армійців мінами калібру 120 та 82 міліметри. Також використовували заборонену у Мінську зброю.

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      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини Росії Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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