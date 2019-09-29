Бійці ЗСУ потужно знищили позицію бойовиків: ефектне відео
Українські військові завдали потужного вогневого удару по позиціях проросійських бойовиків на Донбасі.
Відео нищівного удару з'явилось у мережі, опублікував його волонтер Юрій Москаленко на своїй сторінці у фейсбук.
До слова: Росія масово передає бойовикам зіпсовані боєприпаси, – розвідка
На кадрах видно, як снаряди рвуться прямісінько біля окопів бойовиків. Після такого вогню у відповідь з боку наших Збройних сил, від ворожої лінії укріплення майже нічого не залишилось.
Дивіться відео потужного удару по позиціях бойовиків:
До слова, на Донбасі ворог не припиняє обстрілювати позиції українських військових. Впродовж доби 28 вересня у штабі ООС нарахували 23 обстріли. Бойовики засипали позиції наших армійців мінами калібру 120 та 82 міліметри. Також використовували заборонену у Мінську зброю.
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