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      Росія масово передає бойовикам зіпсовані боєприпаси, – розвідка

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      Проросійські бойовики
      Проросійські бойовики / Ілюстративне фото

      Проросійські окупанти отримують від країни-агресора багато боєприпасів, що зіпсовані корозією. Втім, бойовики знаходять їм застосування і використовують для підступних цілей.

      Росія продовжує постачання зброї та боєприпасів через неконтрольовану частину українсько-російського кордону. Таку інформацію передають українські розвідники. Про це на брифінгу розповів речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

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      Окремі партії завезених з Росії артилерійських боєприпасів і ракет пошкоджені корозією. Це становить небезпеку їх детонації у місцях зберігання,
      – зазначив він.

      Втім, командування російських окупаційних військ забороняє зберігати зіпсуті боєприпаси на складах із ракетно-артилерійським озброєнням. Так, вони розміщують зброю на тимчасово обладнаних майданчиках колишніх заводів і розграбованих раніше підприємств. Такі місця фактично не охороняються.

      Така практика окупантів зі зберігання боєприпасів і вибухових речовин призводить до чисельних випадків пожеж і детонацій. Для запобігання акціям протесту, у разі нещасних випадків із загибеллю людей російські адміністрації завчасно поширюють дезінформацію про терористичну діяльність підрозділів ООС,
      – пояснив Гуцуляк.

      Таким чином окупанти намагаються перекласти вину і уникнути відповідальності за злочини проти місцевого населення.

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      Теги: Новини України Новини політики Проросійські бойовики Війна на Донбасі Україна – Росія Операція Об'єднаних сил
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