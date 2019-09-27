Затримали прикордонника, який міг працювати на проросійських бойовиків

Українські правоохоронці затримали прикордонника Лисичанського прикордонного загону, що на Луганщині. Йому повідомили про підозру в участі у терористичній організації.

Чоловіку загрожує позбавлення волі від 8 до 15 років, повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

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За попередньою інформацією, мешканець Луганщини входив до складу "народної міліції" так званої "ЛНР" протягом 2014 року.

Згодом він повернувся на територію, підконтрольну Україні, де влаштувався у Держприкордонслужбу.



Затримання прикордонника на Луганщині / Фото: прес-служба ДБР

Слідство перевіряє, чи контактував підозрюваний з представниками так званої "ЛНР" та чи передавав їм розвідувальну інформацію.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Зазначимо, що напередодні правоохоронцям на Луганщині вдалося затримати бойовика, який впродовж п'яти років воював у лавах так званої "ЛНР".