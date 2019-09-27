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      Задержали пограничника, который мог работать на пророссийских боевиков

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      Фото задержания
      Фото задержания / dbr.gov.ua

      Украинские правоохранители задержали пограничника Лисичанского пограничного отряда, на Луганщине. Ему сообщили о подозрении в участии в террористической организации.

      Мужчине грозит лишение свободы от 8 до 15 лет, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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      По предварительной информации, житель Луганщины входил в состав "народной милиции" так называемой "ЛНР" в течение 2014 года.

      Впоследствии он вернулся на территорию, подконтрольную Украины, где устроился в Госпогранслужбу.

      Затримали прикордонникаЗадержание пограничника на Луганщине / Фото: пресс-служба ГБР

      Следствие проверяет, контактировал ли подозреваемый с представителями так называемой "ЛНР" и передавал ли им разведывательную информацию.

      Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

      Отметим, что накануне правоохранителям на Луганщине удалось задержать боевика, который в течение пяти лет воевал в рядах так называемой "ЛНР".

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Госпогранслужба Новости Луганска Государственное бюро расследований
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