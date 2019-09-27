Задержали пограничника, который мог работать на пророссийских боевиков
Украинские правоохранители задержали пограничника Лисичанского пограничного отряда, на Луганщине. Ему сообщили о подозрении в участии в террористической организации.
Мужчине грозит лишение свободы от 8 до 15 лет, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
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По предварительной информации, житель Луганщины входил в состав "народной милиции" так называемой "ЛНР" в течение 2014 года.
Впоследствии он вернулся на территорию, подконтрольную Украины, где устроился в Госпогранслужбу.
Задержание пограничника на Луганщине / Фото: пресс-служба ГБР
Следствие проверяет, контактировал ли подозреваемый с представителями так называемой "ЛНР" и передавал ли им разведывательную информацию.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Отметим, что накануне правоохранителям на Луганщине удалось задержать боевика, который в течение пяти лет воевал в рядах так называемой "ЛНР".