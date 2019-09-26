На Луганщине задержали пророссийского боевика: что известно – видео

Пограничникам совместно с сотрудниками СБУ удалось задержать его в пункте пропуска "Меловое", фактически на самой границе с Россией. Коллаборационист добровольно вступил в ряды так называемой "ЛНР" и в течение пяти лет воевал на стороне этой группировки.

С началом боевых действий, в 2014 году, он непосредственно принимал участие в вооруженном противостоянии силам АТО в составе "бригады мартака".

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Далее сообщник российских оккупантов продолжил "службу" в так называемом "таможенном комитете ЛНР". Там он исполнял обязанности в недействующем пункте пропуска "Изварино". Пророссийский оккупант также признался, что работал на радиостанции. Там его задача состояла в наблюдении за украинскими силами и передачи информации боевикам.

Колаборанту уже объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создании террористической организации. Боевика арестовали и избрали меру пресечения. Санкции инкриминируемых ему статей предусматривают лишение свободы до 15 лет.

На границе с Россией задержали боевика так называемой "ЛНР": видео