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      Бывший боевик сдался пограничникам, ибо разочаровался в "русском мире"

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      На выезде из Крыма сдался бывший боевик
      На выезде из Крыма сдался бывший боевик / Getty Images

      Бывший боевик незаконного формирования "ДНР" с позывным "Коршун" сдался украинским пограничникам на админгранице оккупированного Крыма и Херсонщины.

      Туда 35-летний мужчина пришел 10 сентября, об этом сообщает пресс служба Азово-Черноморского управления Государственной пограничной службы Украины.

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      Боевик находится в розыске за участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на Донбассе.

      Установлено, что этот гражданин в 2014 году, по указанию российских кураторов, активно участвовал в захвате органов государственной власти и местного самоуправления на территории Донецкой области, а также находился в составе так называемой "русской православной армии", и нес службу на одном из блокпостов на въезде в Донецк со стороны Новотроицка,
      – сообщают в пресс служба.

      Впоследствии боевик разочаровался в идеях "русского мира" и поехал на заработки в Россию. Впоследствии решил вернуться в Украину. Его фамилию пограничники пока не называют.

      Смотрите видео с признанием боевика:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Аннексия Крыма Война на Донбассе Госпогранслужба Новости Крыма
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