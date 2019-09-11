Бывший боевик сдался пограничникам, ибо разочаровался в "русском мире"

Бывший боевик незаконного формирования "ДНР" с позывным "Коршун" сдался украинским пограничникам на админгранице оккупированного Крыма и Херсонщины.

Туда 35-летний мужчина пришел 10 сентября, об этом сообщает пресс служба Азово-Черноморского управления Государственной пограничной службы Украины.

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Боевик находится в розыске за участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Установлено, что этот гражданин в 2014 году, по указанию российских кураторов, активно участвовал в захвате органов государственной власти и местного самоуправления на территории Донецкой области, а также находился в составе так называемой "русской православной армии", и нес службу на одном из блокпостов на въезде в Донецк со стороны Новотроицка,

– сообщают в пресс служба.

Впоследствии боевик разочаровался в идеях "русского мира" и поехал на заработки в Россию. Впоследствии решил вернуться в Украину. Его фамилию пограничники пока не называют.

Смотрите видео с признанием боевика: