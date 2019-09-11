Колишній бойовик здався прикордонникам, бо розчарувався в "русском мире"

Колишній бойовик незаконного формування "ДНР" із позивним "Коршун" здався українським прикордонникам на адмінкордоні окупованого Криму й Херсонщини.

Туди 35-річний чоловік прийшов 10 вересня, про це повідомляє пресслужба Азово-Чорноморського управління Державної прикордонної служби України.

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Бойовик перебуває в розшуку через участь у бойових діях проти Збройних сил України на Донбасі.

Встановлено, що цей громадянин у 2014 році, за вказівкою російських кураторів, брав активну участь у захопленні органів державної влади і місцевого самоврядування на території Донецької області, а також перебував у складі так званої "російської православної армії", і ніс службу на одному з блокпостів на в’їзді в Донецьк з боку Новотроїцька,

– повідомляють у пресслужбі.

Згодом бойовик розчарувався в ідеях "русского мира" і поїхав на заробітки в Росію. Згодом вирішив повернутися до України. Його прізвища прикордонники наразі не називають.

Дивіться відео із зізнанням бойовика: