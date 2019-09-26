20:32
26 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США 112 КАНАЛ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Моржі напали на флот РФ. Цинічний Трамп проти екоактивістки Грети
      Вєсті Кремля
      21:12, 25 вересня
      Вєсті.UA: Влогер Гончарук. НХ від Портнова
      Вєсті.UA
      18:58, сьогодні
      Півмільярда на гольф-кари, коштовні меблі і дорогі ліки: як витрачають кошти у лікарні Феофанія
      ЦРУ
      09:00, 25 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США 112 КАНАЛ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      На Луганщині затримали проросійського бойовика: що відомо – відео

      860 Читать новость на русском
      Затримання проросійського бойовика
      Затримання проросійського бойовика / скріншот з відео

      Прикордонникам разом з працівниками СБУ вдалося затримати його у пункті пропуску "Мілове", фактично на самісінькому кордоні з Росією. Колаборант добровільно вступив до лав так званої "ЛНР" та впродовж п’яти років воював на боці цього угруповання.

      Із початком бойових дій, у 2014 році, він безпосередньо брав участь у збройному протистоянні силам АТО у складі "бригади мартака".

      Читайте також: На Луганщині затримали проросійського бойовика: що відомо – відео

      Далі поплічник російських окупантів продовжив "службу" у так званому "митному комітеті ЛНР". Там він виконував обов’язки в недіючому пункті пропуску "Ізварине". Проросійський окупант також зізнався, що працював на радіостанції. Там його завдання полягало у спостереженні за українськими силами і передачі інформації бойовикам.

      Колаборанту вже оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та створенні терористичної організації. Бойовика арештували та обрали запобіжний захід. Санкції інкримінованих йому статей передбачають позбавлення волі до 15 років.

      На кордоні з Росією затримали бойовика так званої "ЛНР": відео

       

      blog_ava
      Олег Винник підтримав прихильників Путіна та долучився до російського проєкту "за мир"
      сьогодні
      7902
      Теги: Новини України Держприкордонслужба Проросійські бойовики Війна на Донбасі СБУ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Позбавлення цифрової ліцензії "112 каналу": що буде далі з каналом Медведчука
      сьогодні , 20:01 Позбавлення цифрової ліцензії "112 каналу": що буде далі з каналом Медведчука
      Інна Жолобович 1666
      Чому "слуги народу" заблокували скасування недоторканності
      сьогодні , 17:30 Чому "слуги народу" заблокували скасування недоторканності
      Віталій Шабунін 1788
      Прийняття закону про легалізацію грального бізнесу дасть поштовх для розвитку туризму, – Євченко
      сьогодні , 17:00 Прийняття закону про легалізацію грального бізнесу дасть поштовх для розвитку туризму, – Євченко
      Наталя Ромашова 272
      Біографія Жака Ширака: чим запам’ятався 22-й президент Франції
      сьогодні , 15:45 Біографія Жака Ширака: чим запам’ятався 22-й президент Франції
      749
      Зеленский выбирает президента США
      сьогодні , 15:30 Зеленский выбирает президента США
      Іван Яковина 690
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук