На Луганщині затримали проросійського бойовика: що відомо – відео

Прикордонникам разом з працівниками СБУ вдалося затримати його у пункті пропуску "Мілове", фактично на самісінькому кордоні з Росією. Колаборант добровільно вступив до лав так званої "ЛНР" та впродовж п’яти років воював на боці цього угруповання.

Із початком бойових дій, у 2014 році, він безпосередньо брав участь у збройному протистоянні силам АТО у складі "бригади мартака".

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Далі поплічник російських окупантів продовжив "службу" у так званому "митному комітеті ЛНР". Там він виконував обов’язки в недіючому пункті пропуску "Ізварине". Проросійський окупант також зізнався, що працював на радіостанції. Там його завдання полягало у спостереженні за українськими силами і передачі інформації бойовикам.

Колаборанту вже оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та створенні терористичної організації. Бойовика арештували та обрали запобіжний захід. Санкції інкримінованих йому статей передбачають позбавлення волі до 15 років.

На кордоні з Росією затримали бойовика так званої "ЛНР": відео