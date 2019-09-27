Россия массово передает боевикам испорченные боеприпасы, – разведка

Пророссийские оккупанты получают от страны-агрессора много боеприпасов, испорченные коррозией. Впрочем, боевики находят им применение и используют для коварных целей.

Россия продолжает поставки оружия и боеприпасов через неконтролируемую часть украинско-российской границы. Такую информацию передают украинские разведчики. Об этом на брифинге рассказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

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Отдельные партии завезенных из России артиллерийских боеприпасов и ракет повреждены коррозией. Это представляет опасность их детонации в местах хранения,

– отметил он.

Впрочем, командование российских оккупационных войск запрещает хранить испорченные боеприпасы на складах с ракетно-артиллерийским вооружением. Так, они размещают оружие на временно оборудованных площадках бывших заводов и разграбленных ранее предприятий. Такие места фактически не охраняются.

Такая практика оккупантов по хранению боеприпасов и взрывчатых веществ приводит к многочисленным случаям пожаров и детонаций. Для предотвращения акций протеста, в случае несчастных случаев с гибелью людей российские администрации заблаговременно распространяют дезинформацию о террористической деятельности подразделений ООС,

– пояснил Гуцуляк.

Таким образом оккупанты пытаются переложить вину и избежать ответственности за преступления против местного населения.