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      Бойцы ВСУ мощно уничтожили позицию боевиков: эффектное видео

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      Бойцы ВСУ мощно уничтожили позицию боевиков
      Бойцы ВСУ мощно уничтожили позицию боевиков / Скриншот из видео

      Украинские военные нанесли мощный огневой удар по позициям пророссийских боевиков на Донбассе.

      Видео сокрушительного удара появилось в сети, опубликовал его волонтер Юрий Москаленко на своей странице в Фейсбук.

       К слову: Россия массово передает боевикам испорченные боеприпасы, – разведка

      На кадрах видно, как снаряды рвутся прямо возле окопов боевиков. После такого ответного огня со стороны наших Вооруженных сил, от вражеской линии укрепления почти ничего не осталось.

      Смотрите видео мощного удара по позициям боевиков:

      К слову, на Донбассе враг не прекращает обстреливать позиции украинских военных. В течение суток 28 сентября в штабе ООС насчитали 23 обстрела. Боевики засыпали позиции наших солдат минами калибра 120 и 82 миллиметра. Также использовали запрещенное "минскими соглашениями" вооружение.

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      Теги: Вооруженные силы Украины Новости России Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
      Источник: 24 канал
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