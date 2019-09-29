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      На Донбасі неспокійно: бойовики знову гатять із забороненої зброї

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      Бойовики обстрілювали українські позиції 23 рази, – штаб
      Бойовики обстрілювали українські позиції 23 рази, – штаб / Getty Images

      Впродовж доби 28 вересня проросійські бойовики 23 рази обстріляли українські позиції. Ворог знову гатив із забороненої мінськими угодами зброї.

      Окупанти стріляли по позиціях ООС із мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, повідомляють у штабі.

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      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики стріляли 11 разів поблизу Мар’їнки, Лебединського, Павлополя, Водяного, Новотроїцького та Новогнатівки.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснив 12 обстрілів неподалік Новолуганського, Новгородського, Троїцького, Новотошківського, Кіндрашівська та Луганського.

      За минулу добу втрат внаслідок обстрілів з нашого боку не було,
      – повідомляють у штабі.

      Від початку поточної доби бойовики вже 3 рази порушили режим припинення вогню. Ворог знову стріляв із заборонених мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

      Від 21 липня на Донбасі розпочалось безстрокове "хлібне перемир’я". Однак проросійські бойовики порушують його кожного дня, а Україна продовжує зазнавати втрат. 

      окуповані райони донбасу
      Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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