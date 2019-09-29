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      На Донбассе неспокойно: боевики снова стреляют из запрещенного вооружения

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      Боевики обстреливали украинские позиции 23 раза, – штаб
      Боевики обстреливали украинские позиции 23 раза, – штаб / Getty Images

      В течение суток 28 сентября пророссийские боевики 23 раза обстреляли украинские позиции. Враг снова бил из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

      Оккупанты стреляли по позициям ООС из минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщают в штабе.

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      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики стреляли 11 раз вблизи Марьинки, Лебединского, Павлополя, Водяного, Новотроицкого и Новогнатовки.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил 12 обстрелов неподалеку Новолуганского, Новгородского, Троицкого, Новотошковского, Кондрашевского и Луганского.

      За минувшие сутки потерь в результате обстрелов с нашей стороны не было,
      сообщают в штабе.

      С начала текущих суток боевики уже 3 раза нарушили режим прекращения огня. Враг снова стрелял из запрещенных минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

      С 21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Однако пророссийские боевики нарушают его каждый день, а Украина продолжает нести потери.

      окуповані райони донбасу
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости политики Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
      Источник: 24 канал
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