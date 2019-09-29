На Донбассе неспокойно: боевики снова стреляют из запрещенного вооружения

В течение суток 28 сентября пророссийские боевики 23 раза обстреляли украинские позиции. Враг снова бил из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Оккупанты стреляли по позициям ООС из минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщают в штабе.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики стреляли 11 раз вблизи Марьинки, Лебединского, Павлополя, Водяного, Новотроицкого и Новогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил 12 обстрелов неподалеку Новолуганского, Новгородского, Троицкого, Новотошковского, Кондрашевского и Луганского.

За минувшие сутки потерь в результате обстрелов с нашей стороны не было,

– сообщают в штабе.

С начала текущих суток боевики уже 3 раза нарушили режим прекращения огня. Враг снова стрелял из запрещенных минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С 21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Однако пророссийские боевики нарушают его каждый день, а Украина продолжает нести потери.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала