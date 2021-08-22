Возвращение пленных и задержание Маркива

27 декабря на Донбассе состоялся обмен между украинской стороной и боевиками ОРДЛО. Из плена удалось вытащить 73 человека. На оккупированные территории отдали 233 из 300. Некоторые из них просто не захотели возвращаться в самопровозглашенные республики.

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В 2017 же году на свободу вышли Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров – лидеры крымчан, которых россияне пытались упрятать за решетку.

Кроме освобождений, были и новые задержания. В Италии задержали украинца Виталия Маркива, который в составе батальона Нацгвардии имени Кульчицкого воевал на Донбассе. Итальянцы по обращению россиян пытались приписать ему убийство близ Славянска фоторепортера Андреа Рокелли. Случай произошел еще в мае 2014 года.

Итальянец снимал там репортажи рядом с российскими пропагандистами. Они погибли под минометным обстрелом. Конечно, прямых доказательств того, что это Маркив забрал жизнь Рокелли, не было.



Виталий Маркив / Фото пресс-службы офиса Президента

Дело Маркива длилось 4 года. Украина протестовала и требовала прекратить судилище. В конце концов сделать из Маркива козла отпущения итальянцам не удалось. Украинец вернулся домой в 2021 году и продолжил службу в Нацгвардии.

Вмешательство России в выборы в США

В 2017 году термин fake news стал самым популярным словом года и инструментом в ведении современных войн. Facebook закрыл почти 500 фальшивых аккаунтов и страниц "троллей", созданных российской компанией Internet Research Agency. После этого инцидента сеть специально маркирует заказные материалы и указывает, кто их проплачивает.

Помимо "ольгинских троллей", на стороне Трампа играли российские хакерские группировки Cozy Bear и Fancy Bear. Не без помощи прокремлевских "интернет отрядов" Трамп и добрался до президентского кресла.

Справка. Разведывательное сообщество США пришло к выводу, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года через кампании в соцсетях и взлом аккаунтов электронной почты лидеров Демократической партии, чтобы способствовать избранию кандидата от республиканцев.

На этих выборах Трамп одолел оппонентку от Хиллари Клинтон.​ Миллиардер получил 306 голосов выборщиков. Его соперница – 232.

Обвинения Трампа в сексизме

Конфликт с Клинтон на дебатах получил новое продолжение сразу после инаугурации. Миллионы американцев вышли на улицы, чтобы напомнить президенту об уважении к женщине. Во время избирательной кампании Дональд Трамп часто хвастался, какой он супермачо и легко берет то, чего хочет. Потому что якобы женщинам нравятся успешные и сильные люди.

Поведение Трампа, которое увенчалось унизительными комментариями в отношении женщин и тем, что он кичится сексуальными домогательствами, сделало невозможной даже условную поддержку его кандидатуры, –заявил сенатор Джон Маккейн.

Во время теледебатов Трамп некорректно высказался относительно оппонентки. При этом задел не профессиональные качества, а пол Хиллари Клинтон. Через день после инаугурации президента Трампа сотни тысяч людей собрались на акцию протеста против сексизма со стороны президента. Розовый цвет стал маркером участников Женского марша.

Похожие акции прошли в основных городах 50 штатов. Washington Post подсчитал, участие в Женских маршах приняли более 5 миллионов человек. И это был сигнал активнее отстаивать права женщин.

Скандал с Харви Вайнштейном

В 2017 году разгорелся скандал вокруг одного из самых влиятельных продюсеров Голливуда Харви Вайнштейна. Это произошло после того, как десятки актрис обвинили его в сексуальных домогательствах. Среди них:

Эшли Джад;

Гвинет Пэлтроу;

Анджелина Джоли;

Кара Делевинь.

Процесс запустил один и самых важных флешмобов в защиту достоинства женщины – #MeToo. В конце концов в 2020 году Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии и изнасиловании. 11 марта его приговорили к 23 годам тюремного заключения. А журнал Time присудил звание "Человек года" группе лиц с хештегом #MeToo.

Запрет ВКонтакте и безвиз с ЕС

В 2017 году произошел настоящий переворот. В Украине запретили российские соцсети – ВКонтакте и Одноклассники. Под вето попали российские информационные сайты и телеканалы, российские банки.

Впрочем самое главное-украинцы получили возможность пересекать западную границу без виз. 11 июня 2017 года, после устранения множества законодательных, бюрократических и технических барьеров, граждане с тризубом на титульной странице наконец таки получили долгожданную возможность путешествовать по 26 странам Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта и без необходимости оформлять визу.

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Благодаря безвизу все больше украинцев узнали, что такое биометрический паспорт, и как пережить очередь, чтобы его получить. Уже в первую неделю безвизом воспользовались 18 000 граждан Украины. А в 2018 году полмиллиона человек испытали на себе, как это пересекать границу по упрощенному механизму.

Транспортная блокада ОРДЛО

Однако восточную границу наоборот приходилось плотнее взять под контроль. В 2017 году началась транспортная блокада оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей.

Под благородными лозунгами "прекратить торговлю на крови" на Востоке и в Киеве начались протесты. Власти называли требования протестующих неприемлемыми. Особенно из-за того, что отечественная промышленность была не готова отказаться от сотрудничества с производствами на Донбассе.

Большинство отечественных ТЭС работали на угле – антраците. Каждый год они потребляли его более 11 миллионов тонн.

По результатам "блокады торговли на крови" прошел размен активов. Ринат Ахметов получил контроль на "Днепровском металлургическом комбинате". А Сергей Курченко, как бенефициар активности Семена Семенченко, вместе с россиянами получил под контроль "Енакиевский металлургический завод" на неподконтрольных территориях. Тогда Национальный банк Украины оценил потери от торговой блокады почти в 2 миллиарда долларов.



Ринат Ахметов, Сергей Курченко / Коллаж 24 каналу Эпопея с Саакашвили в Украине Михеила Саакашвили взяли в украинскую политику в 2015 году, назначив председателем Одесской ОГА. Провалив работу на этом посту, грузинский экспрезидент подался в оппозиционеры. Создал партию "Движение новых сил" и начал медийную войну с тогдашней властью, что закончилось лишением украинского гражданства. Формальной причиной стали ложно оформленные документы на получение украинского паспорта. Саакашвили указал, что он не находится под следствием ни в Украине, ни за ее пределами. Поскольку это могло быть препятствием для приобретения гражданства. Но на самом деле он был заочно арестован на территории Грузии. Летом Саакашвили покинул пределы Украины, пообещав вернуться. Камбэк состоялся в сентябре 2017 года. В окружении Юлии Тимошенко и экс-главы СБУ Валентина Наливайченко через украинских пограничников они силой прорвали границу со стороны Польши. Протесты начались в Киеве. Саакашвили хоть и был инициатором нового Майдана, но в палатках сам не мерз. Впоследствии тогдашний генпрокурор Юрий Луценко опубликовал записи переговоров, которые вел грузинский политик со спонсорами. Ими оказались люди из окружения Януковича, которые продолжали играть против Украины. Полный выпуск программы "Украина 30" О 2017 год: смотрите видео

Но даже связи с Курченко не смогли потопить Михеила Саакашвили. В конце 2017 года его активисты разгромили вход в Жовтневый дворец, где он планировал устроить свой штаб, который требовал импичмента тогдашнего президента Порошенко.

В начале 2018 года его задерживали в ресторане "Сулугуни", откуда и прицепилось прозвище с намеком на аферистские выходки. После повторного выдворения из Украины Саакашвили снова осел в Польше, но в 2019 году все-таки вернулся в Киев.

Президент Зеленский сделал его председателем Исполнительного Комитета реформ Украины. Чем поссорил Киев и Тбилиси. Грузия восприняла это как недружественный жест, поскольку дома Саакашвили обвиняют в превышении властных полномочий и коррупции и хотят видеть на скамье подсудимых.

Суд над Насировым

В 2017 году эффективность показало Национальное антикоррупционное бюро. После ареста главного налоговика страны Романа Насирова прославились больничные клетчатые одеяла.

Его обвиняли в покрывании коррупции и нанесении государству ущерба в 2 миллиарда гривен. Но чтобы не попасть под стражу главный фискал страны оказался в больнице.

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Клетчатые одеяла сопровождали его и на судах. В СИЗО он сидел в той же камере, что и раньше Юрий Луценко. Наконец его отпустили под залог в 100 миллионов гривен. А в 2018 году Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы Украины.

Дело "рюкзаков Авакова"

Еще одно резонансное дело задело министра внутренних дел Арсена Авакова. Точнее, его сына Александра, которого обвинили в продаже рюкзаков для бойцов Национальной гвардии по завышенной цене. Говорилось об убытках почти в 14 миллионов гривен.



Что нужно знать о деле "рюкзаков Авакова" / Инфографика 24 канала

Тогда всю вину на себя взял предприниматель Владимир Литвин – бизнес-партнер Александра Авакова. В конце концов его освободили от отбывания наказания. Антикоррупционная прокуратура закрыла дело за отсутствием прямых доказательств вины в отношении фигурантов дела.

Теракты в Украине и вирус Petya

Россия экспортировала терроризм и в Украину. В марте 2017 году в Мариуполе взорвали полковника контрразведки Александра Хараберюша. Бомбу под его машину подложила россиянка Юлия Прасолова. За убийство боевики обещали ей 15 тысяч долларов. Уже в 2019 году террористку обменяли на украинских моряков и пленных военных.

Меньше чем через 2 месяца в Киеве взорвали полковника Главного управления разведки Максима Шаповала. Он был причастен к ликвидации нескольких разведывательно-диверсионных групп россиян и высоких офицеров ФСБ и российской разведки, которые действовали на Донбассе.



Александр Хараберюша и Максим Шаповал погибли от действий оккупантов / коллаж 24 канала

В то же время почти через 3 часа после теракта в Киеве началась хакерская атака на Украину. Вирус Petya наделал беды в 64 странах мира, но больше всего досталось именно украинцам. Пострадало огромное количество организаций:

правительство;

банки;

государственные энергетические компании;

киевский аэропорт;

метро.

Впоследствии выяснилось, что за распространением этого вируса просматривается российский след.

Евровидение-2017 в Киеве

Песенный конкурс "Евровидение-2017" прошел в Украине после того, как Джамала одержала победу в Стокгольме. Киевское креативное агентство Banda Agency и дизайн-студия Republique получили бронзовую статуэтку фестиваля "Каннские львы" в категории Design Lions за брендинг события. Это первая победа в этой категории, которую одержали украинцы.



Брендинг Евровидение-2017 / Фото с сайта Eurovisionworld

Сам конкурс Украина провела на высоком уровне при чрезвычайных мерах безопасности. Особенности добавляло отсутствие соседей с Востока. СБУ не впустила представительницу страны-агрессора из-за того, что Юлия Самойлова нарушила границу Украины. Певица каталась с концертами в оккупированный Крым.

О медицинской реформе, скандале из-за украинского языка на Закарпатье и спинеровой лихорадке – смотрите в программе.

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