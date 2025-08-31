Единственный в Кремле выступил против войны: Путин рассматривает отставку близкого соратника
- В Кремле обсуждают отставку заместителя главы администрации Путина – Дмитрия Козака, который якобы выступил за прекращение войны в Украине.
29 августа Путин подписал указ о ликвидации двух управлений, которыми руководил Козак; вместо этого чиновника могут назначить представителем президента в ЮЗФО.
В Кремле якобы рассматривают отставку единственного высокопоставленного чиновника, который выступил за прекращение войны в Украине. Речь идет о давнем соратнике Владимира Путина и заместителе главы его администрации Дмитрии Козаке.
Он работал с диктатором еще с 1990-х годов, возглавлял его предвыборные штабы и занимался стройками Олимпиады-2012. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на оппозиционные СМИ.
Смотрите также Учения России и Беларуси "Запад-2025": решится ли Путин атаковать НАТО и при чем здесь ядерка
Почему Козак "попал в немилость"?
В пятницу, 29 августа, Путин подписал указ о расформировании двух управлений президентской администрации, которыми руководил Дмитрий Козак – по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и по приграничному сотрудничеству.
К тому же, по данным источников, в Кремле обсуждают отставку Козака, который взамен может стать полномочным представителем диктатора в Северо-Западном федеральном округе. Это решение будет принимать лично Путин.
Напомним, в августе приближенные к Кремлю люди рассказали для The New York Times, что Козак – единственный высокопоставленный чиновник, который выступает против войны. Путин якобы разочаровался в своем соратнике, но все же поддерживает с ним контакт.
Козак якобы предложил российскому лидеру прекратить боевые действия и начать мирные переговоры, а также настаивал на проведении реформ, чтобы взять спецслужбы под контроль правительства и создать независимую судебную систему.
Кто может заменить Козака?
Интересно, что на место Козака в администрацию президента может прийти сын экс-генпрокурора Юрия Чайки – Игорь Чайка, который с 2023 года он находится под санкциями ЕС, а с марта 2025 года руководит Россотрудничеством.
Указ Путина также предусматривает создание в Кремле управления по стратегическому партнерству и сотрудничеству на замену двум ликвидированным. Им будет руководить первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.
К слову, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко назвал "попыткой самосохранения" желание Путина заменить ряд элит, которые хотят завершения войны, на лояльных участников войны.
Что происходит в России: последние новости
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Европа якобы продолжает настаивать на продолжении войны, когда Россия и США – готовы искать мира.
- Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что Москва планирует продолжать массированные удары по Украине, "сосредоточенные на военных объектах".
- Правительство России предложило выход из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или, унижающего достоинство, обращения или наказания