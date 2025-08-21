Укр Рус
21 августа, 12:12
Парламент провалил голосование по удалению Безуглой с заседания до конца сессии

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Верховная Рада не смогла отстранить Марьяну Безуглую с заседания до конца сессии, поскольку "за" проголосовали только 141 депутат.
  • Основными причинами рассмотрения ее отстранения были антисоциальное поведение и системное нарушение регламента, но ее однопартийцы из "Слуги народа" преимущественно не поддержали это решение.
  • Среди фракций больше всего голосов "за" предоставили "Слуга народа" (74), "Европейская Солидарность" (19) и "ГОЛОС" (15).
  • Марьяну Безуглую уже пытались исключить из заседаний в июле из-за нарушения регламента, когда она блокировала микрофоны коллегам во время выступлений.

Верховная Рада не смогла отстранить Марьяну Безуглую с заседания до конца своих сессии. Парламентарии не набрали достаточно голосов.

"За" проголосовал 141 депутат. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ярослава Железняка.

Какие результаты голосования по устранению Безуглой с заседаний?

Это голосование Верховной Рады было реакцией на откровенное антисоциальное поведение Марьяны Безуглой и системное нарушение регламента. Впрочем, голосование провалилось.

"За" проголосовал 141 депутат. В основном за отстранение Безуглой не голосовали ее однопартийцы из "Слуги народа".

Сколько нардепов поддержали голосование по фракциям:

  • "Слуга народа" – 74;
  • "Европейская Солидарность" – 19;
  • "Батькивщина" – 15;
  • "Платформа за жизнь и мир" – 0;
  • "ГОЛОС" – 15;
  • "Восстановление Украины" – 0;
  • "Партия "За будущее" – 8;
  • "ДОВЕРИЕ" – 1.

За отстранение Безуглой проголосовали лишь 74 "слуги народа" из 230.


За что Безуглую хотели отстранить от заседаний?

  • Регламентный комитет Верховной Рады поддержал постановление, которое подал Ярослав Железняк. С третьего голосования Марьяну Безуглую отстранили от заседаний в парламенте. Решение поддержали 5 членов комитета. Народный депутат отметил, что Безуглая "системно нарушала регламент и имела антисоциальное поведение". 21 августа Верховная Рада провела голосование по этому вопросу.
  • Депутаты хотели исключить Марьяну Безуглую из заседаний Верховной Рады еще в июле. Тогда она грубо нарушила регламент, когда блокировала микрофоны коллегам во время их выступлений.