Парламент провалил голосование по удалению Безуглой с заседания до конца сессии
- Верховная Рада не смогла отстранить Марьяну Безуглую с заседания до конца сессии, поскольку "за" проголосовали только 141 депутат.
- Основными причинами рассмотрения ее отстранения были антисоциальное поведение и системное нарушение регламента, но ее однопартийцы из "Слуги народа" преимущественно не поддержали это решение.
- Среди фракций больше всего голосов "за" предоставили "Слуга народа" (74), "Европейская Солидарность" (19) и "ГОЛОС" (15).
- Марьяну Безуглую уже пытались исключить из заседаний в июле из-за нарушения регламента, когда она блокировала микрофоны коллегам во время выступлений.
Верховная Рада не смогла отстранить Марьяну Безуглую с заседания до конца своих сессии. Парламентарии не набрали достаточно голосов.
"За" проголосовал 141 депутат. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ярослава Железняка.
Какие результаты голосования по устранению Безуглой с заседаний?
Это голосование Верховной Рады было реакцией на откровенное антисоциальное поведение Марьяны Безуглой и системное нарушение регламента. Впрочем, голосование провалилось.
"За" проголосовал 141 депутат. В основном за отстранение Безуглой не голосовали ее однопартийцы из "Слуги народа".
Сколько нардепов поддержали голосование по фракциям:
- "Слуга народа" – 74;
- "Европейская Солидарность" – 19;
- "Батькивщина" – 15;
- "Платформа за жизнь и мир" – 0;
- "ГОЛОС" – 15;
- "Восстановление Украины" – 0;
- "Партия "За будущее" – 8;
- "ДОВЕРИЕ" – 1.
За отстранение Безуглой проголосовали лишь 74 "слуги народа" из 230.
Голосование по отстранению Безуглой / Ярослав Железняк в Telegram
Голосование по отстранению Безуглой по фракциям / Ярослав Железняк в Telegram
За что Безуглую хотели отстранить от заседаний?
- Регламентный комитет Верховной Рады поддержал постановление, которое подал Ярослав Железняк. С третьего голосования Марьяну Безуглую отстранили от заседаний в парламенте. Решение поддержали 5 членов комитета. Народный депутат отметил, что Безуглая "системно нарушала регламент и имела антисоциальное поведение". 21 августа Верховная Рада провела голосование по этому вопросу.
- Депутаты хотели исключить Марьяну Безуглую из заседаний Верховной Рады еще в июле. Тогда она грубо нарушила регламент, когда блокировала микрофоны коллегам во время их выступлений.