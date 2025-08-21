Верховная Рада не смогла отстранить Марьяну Безуглую с заседания до конца своих сессии. Парламентарии не набрали достаточно голосов.

"За" проголосовал 141 депутат. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ярослава Железняка.

Какие результаты голосования по устранению Безуглой с заседаний?

Это голосование Верховной Рады было реакцией на откровенное антисоциальное поведение Марьяны Безуглой и системное нарушение регламента. Впрочем, голосование провалилось.

"За" проголосовал 141 депутат. В основном за отстранение Безуглой не голосовали ее однопартийцы из "Слуги народа".

Сколько нардепов поддержали голосование по фракциям:

"Слуга народа" – 74;

"Европейская Солидарность" – 19;

"Батькивщина" – 15;

"Платформа за жизнь и мир" – 0;

"ГОЛОС" – 15;

"Восстановление Украины" – 0;

"Партия "За будущее" – 8;

"ДОВЕРИЕ" – 1.

За отстранение Безуглой проголосовали лишь 74 "слуги народа" из 230.



Голосование по отстранению Безуглой / Ярослав Железняк в Telegram



Голосование по отстранению Безуглой по фракциям / Ярослав Железняк в Telegram

За что Безуглую хотели отстранить от заседаний?