Верховна Рада не смогла усунути Мар'яну Безуглу з засідання до кінця своїх сесії. Парламентарі не набрали достатньо голосів.

"За" проголосував 141 депутат. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ярослава Железняка.

Які результати голосування по усуненню Безуглої із засідань?

Це голосування Верховної Ради було реакцією на відверту антисоціальну поведінку Мар'яни Безуглої та системне порушення регламенту. Втім, голосування провалилося.

"За" проголосував 141 депутат. Здебільшого за відсторонення Безуглої не голосували її однопартійці зі "Слуги народу".

Скільки нардепів підтримали голосування за фракціями:

"Слуга народу" – 74;

"Європейська Солідарність" – 19;

"Батьківщина" – 15;

"Платформа за життя та мир" – 0;

"ГОЛОС" – 15;

"Відновлення України" – 0;

"Партія "За майбутнє" – 8;

"ДОВІРА" – 1.

За відсторонення Безуглої проголосували лише 74 "слуги народу" з 230.



Голосування по відстороненню Безуглої / Ярослав Железняк у Telegram



Голосування по відстороненню Безуглої по фракціях / Ярослав Железняк у Telegram

За що Безуглу хотіли усунути із засідань?