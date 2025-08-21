Парламент провалив голосування щодо видалення Безуглої з засідання до кінця сесії
- Верховна Рада не змогла усунути Мар'яну Безуглу з засідання до кінця сесії, оскільки "за" проголосували лише 141 депутат.
- Основними причинами розгляду її усунення були антисоціальна поведінка та системне порушення регламенту, але її однопартійці зі "Слуги народу" переважно не підтримали це рішення.
- Серед фракцій найбільше голосів "за" надали "Слуга народу" (74), "Європейська Солідарність" (19) та "ГОЛОС" (15).
- Мар'яну Безуглу вже намагались виключити із засідань у липні через порушення регламенту, коли вона блокувала мікрофони колегам під час виступів.
Верховна Рада не смогла усунути Мар'яну Безуглу з засідання до кінця своїх сесії. Парламентарі не набрали достатньо голосів.
"За" проголосував 141 депутат. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ярослава Железняка.
Які результати голосування по усуненню Безуглої із засідань?
Це голосування Верховної Ради було реакцією на відверту антисоціальну поведінку Мар'яни Безуглої та системне порушення регламенту. Втім, голосування провалилося.
"За" проголосував 141 депутат. Здебільшого за відсторонення Безуглої не голосували її однопартійці зі "Слуги народу".
Скільки нардепів підтримали голосування за фракціями:
- "Слуга народу" – 74;
- "Європейська Солідарність" – 19;
- "Батьківщина" – 15;
- "Платформа за життя та мир" – 0;
- "ГОЛОС" – 15;
- "Відновлення України" – 0;
- "Партія "За майбутнє" – 8;
- "ДОВІРА" – 1.
За відсторонення Безуглої проголосували лише 74 "слуги народу" з 230.
За що Безуглу хотіли усунути із засідань?
- Регламентний комітет Верховної Ради підтримав постанову, яку подав Ярослав Железняк. Із третього голосування Мар'яну Безуглу відсторонили від засідань у парламенті. Рішення підтримали 5 членів комітету. Народний депутат зауважив, що Безугла "системно порушувала регламент та мала антисоціальну поведінку". 21 серпня Верховна Рада провела голосування по цьому питанню.
- Депутати хотіли виключити Мар'яну Безуглу із засідань Верховної Ради ще в липні. Тоді вона грубо порушила регламент, коли блокувала мікрофони колегам під час їхніх виступів.