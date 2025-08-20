Які зміни внесли до держбюджету і куди підуть гроші?

Додаткові кошти спрямують на пріоритетні невійськові напрями, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

Додаткові кошти спрямуємо на пріоритетні невійськові напрями – ліки для онкохворих та пацієнтів з важкими захворюваннями, харчування школярів 1-4 класів у всіх областях та учнів 5-11 класів у прифронтових територіях, розвиток військових ліцеїв, підтримку виробників defense tech, допомогу ветеранам і житло для ВПО,

– розповіла Свириденко.

Гроші розподілили наступним чином:

25,5 мільярдів гривень – поповнення резервного фонду держбюджету (непередбачувані військові і гуманітарні видатки), з них 8 мільярдів можуть бути спрямовані для підтримки Укрзалізниці;

– поповнення резервного фонду держбюджету (непередбачувані військові і гуманітарні видатки), з них 8 мільярдів можуть бути спрямовані для підтримки Укрзалізниці; 4,3 мільярда гривень – гроші для Мінцифри (нова програма для закупівлі спеціальної техніки та дронів, а також гранти на розвиток виробництва defense tech);

– гроші для Мінцифри (нова програма для закупівлі спеціальної техніки та дронів, а також гранти на розвиток виробництва defense tech); 4,6 мільярда гривень – харчування учнів початкових класів усіх областей та 5-11 класів на прифронтових територіях;

– харчування учнів початкових класів усіх областей та 5-11 класів на прифронтових територіях; 3,2 мільярди гривень – закупівля ліків для пацієнтів з онкологічними захворюваннями, вірусними гепатитами, рідкісними орфанними захворюваннями, гемофілією;

– закупівля ліків для пацієнтів з онкологічними захворюваннями, вірусними гепатитами, рідкісними орфанними захворюваннями, гемофілією; 1,5 мільярди гривень – субвенція місцевим бюджетам для розбудови мережі військових ліцеїв;

– субвенція місцевим бюджетам для розбудови мережі військових ліцеїв; 1,2 мільярди гривень – підтримка ветеранів війни і їхніх родин (виплата грошової допомоги і компенсації за страховими полісами).

– підтримка ветеранів війни і їхніх родин (виплата грошової допомоги і компенсації за страховими полісами). 1 мільярд гривень – будівництво нового житла або реконструкцію приміщень для проживання ВПО.

Також передбачена можливість використання органами місцевого саомврядування вільних залишків коштів на рахунках для придбання житла або надання кредитів на житло для ВПО.

Якими були попередні зміни до бюджету?

31 липня Рада проголосувала за прийняття закону №13573. Рішення підтримали 332 депутати. У цьому законі йдеться про зміни до Бюджету 2025, зокрема збільшення видатків на оборону.

Завдяки цьому рішенню, видатки на оборону зростуть на 412,3 мільярда гривень. З них:

115 мільярдів доларів має бути витрачено на грошове забезпечення військових;

216 мільярдів доларів – закупівля та виробництво військової техніки, дронів та озброєння;

решта суми – інші потреби війська.

У Мінфінансів повідомили, що необхідність внесення змін до держбюджету продиктована необхідністю забезпечення Сил оборони додатковою зброєю, боєприпасами, військовим обладнанням.