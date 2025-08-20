Какие изменения внесли в госбюджет и куда пойдут деньги?

Дополнительные средства направят на приоритетные невоенные направления, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Дополнительные средства направим на приоритетные невоенные направления – лекарства для онкобольных и пациентов с тяжелыми заболеваниями, питание школьников 1-4 классов во всех областях и учащихся 5-11 классов в прифронтовых территориях, развитие военных лицеев, поддержку производителей defense tech, помощь ветеранам и жилье для ВПЛ,

– рассказала Свириденко.

Деньги распределили следующим образом:

25,5 миллиардов гривен – пополнение резервного фонда госбюджета (непредвиденные военные и гуманитарные расходы), из них 8 миллиардов могут быть направлены для поддержки Укрзализныци;

Также предусмотрена возможность использования органами местного самоуправления свободных остатков средств на счетах для приобретения жилья или предоставления кредитов на жилье для ВПЛ.

Какими были предыдущие изменения в бюджет?

31 июля Рада проголосовала за принятие закона №13573. Решение поддержали 332 депутата. В этом законе говорится об изменениях в Бюджет 2025, в частности увеличение расходов на оборону.

Благодаря этому решению, расходы на оборону вырастут на 412,3 миллиарда гривен. Из них:

115 миллиардов долларов должно быть потрачено на денежное обеспечение военных;

216 миллиардов долларов – закупка и производство военной техники, дронов и вооружения;

остальная сумма – другие потребности войска.

В Минфинансов сообщили, что необходимость внесения изменений в госбюджет продиктована необходимостью обеспечения Сил обороны дополнительным оружием, боеприпасами, военным оборудованием.