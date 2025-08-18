Что известно о бюджете на 2026 год?

В то же время министр финансов не исключает и развития положительного сценария, сообщает 24 Канал со ссылкой на Liga.

Читайте также Повезет не всем: у кого вырастет пенсия почти на 1000 гривен с 1 сентября

Сергей Марченко Министр финансов Украины Если сложатся положительные последствия переговоров и будет понимание до конца года, что война закончится устойчивым миром, то, конечно, мы этот подход пересмотрим, но на сегодняшний момент мы должны быть прагматичными, и поэтому на весь 2026 год мы планируем продолжение боевых действий.

Марченко также указал, что, по состоянию на 2026 год, потребности бюджета полностью не покрыты. Именно поэтому Минфин продолжает переговоры с ключевыми партнерами. Речь идет, в частности, о G7 и ЕС.

Я думаю, что вместе с МВФ, вместе с другими ключевыми стейкхолдерами мы выйдем на приемлемый вариант, каким образом эти потребности закрывать,

– указал Марченко.

Марченко считает, что на следующий год потребность закрыта в большей степени чем это было в 2022 и 2023 годах. Поэтому министр ожидает положительного развития событий.

Заметьте! Марченко говорит, что уже в 2028 году ожидается сотрудничество с Еврокомиссией в рамках долгосрочного бюджета.