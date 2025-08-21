"За" проголосував 141 депутат. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ярослава Железняка.
Які результати голосування по усуненню Безуглої із засідань?
Це голосування Верховної Ради було реакцією на відверту антисоціальну поведінку Мар'яни Безуглої та системне порушення регламенту. Втім, голосування провалилося.
"За" проголосував 141 депутат. Здебільшого за відсторонення Безуглої не голосували її однопартійці зі "Слуги народу".
Скільки нардепів підтримали голосування за фракціями:
- "Слуга народу" – 74;
- "Європейська Солідарність" – 19;
- "Батьківщина" – 15;
- "Платформа за життя та мир" – 0;
- "ГОЛОС" – 15;
- "Відновлення України" – 0;
- "Партія "За майбутнє" – 8;
- "ДОВІРА" – 1.
За відсторонення Безуглої проголосували лише 74 "слуги народу" з 230.
Голосування по відстороненню Безуглої / Ярослав Железняк у Telegram
Голосування по відстороненню Безуглої по фракціях / Ярослав Железняк у Telegram
За що Безуглу хотіли усунути із засідань?
- Регламентний комітет Верховної Ради підтримав постанову, яку подав Ярослав Железняк. Із третього голосування Мар'яну Безуглу відсторонили від засідань у парламенті. Рішення підтримали 5 членів комітету. Народний депутат зауважив, що Безугла "системно порушувала регламент та мала антисоціальну поведінку". 21 серпня Верховна Рада провела голосування по цьому питанню.
- Депутати хотіли виключити Мар'яну Безуглу із засідань Верховної Ради ще в липні. Тоді вона грубо порушила регламент, коли блокувала мікрофони колегам під час їхніх виступів.