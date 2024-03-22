Ответственность за стрельбу в ТЦ "Крокус Сити" якобы взяло ИГИЛ

Под вечер 22 марта появилось сообщение, что стрельбу в "Крокус Сити Холле" устроило ИГИЛ. 24 Канал расскажет детали.

Пока не понятно, кто виноват в теракте в Красногорске. Кроме ИГИЛ, ни одна организация не брала на себя ответственность.

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"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт под Москвой

Пока нет деталей и мотивации, зачем боевики могли это сделать.

Распространяют такое сообщение:



ИГИЛ якобы ответственна за теракт в "Крокус Сити Холле" / Скриншот 24 Канала

Впрочем, это сообщение может быть фейком. Некоторые телеграм-каналы приводят данные, что террористическая группировка больше не использует этот шаблон для своих сообщений.

А "Радио Свобода" указало на "традиции" боевиков.

Организация ранее неоднократно приписывала себе атаки, совершенные другими группировками, и называла своими ударами техногенные катастрофы,

– написали там.

Россия обвиняет Украину

Представители власти намекают, что стрельба в ТЦ выгодна Украине. Но и представители ГУР, и российские добровольцы говорят, что теракт выгоден Путину.

В ГУР объяснили: то, что посреди города ходили вооруженные люди и их никто не задержал, указывает на след российских спецслужб.

А очевидцы говорили, что боевики работали очень профессионально: "сняли" охрану, открыли огонь, а потом подожгли здание. Из-за пожара многие люди оказались в ловушке.