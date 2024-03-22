Відповідальність за стрілянину у ТЦ "Крокус Сіті" начебто взяла ІДІЛ

Під вечір 22 березня з'явилося повідомлення, що стрілянину в "Крокус Сіті Холі" влаштувала ІДІЛ. 24 Канал розкаже деталі.

Поки не зрозуміло, хто винен у теракті в Красногорську. Окрім ІДІЛ, жодна організація не брала на себе відповідальність.

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"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт під Москвою

Поки немає деталей і мотивації, навіщо бойовики могли це зробити.

Поширюють таке повідомлення:



ІДІЛ нібито відповідальна за теракт у "Крокус Сіті Холі" / Скриншот 24 Каналу

Втім, таке повідомлення може бути фейком. Деякі телеграм-канали наводять дані, що терористичне угруповання більше не використовує цей шаблон для своїх повідомлень.

А "Радіо Свобода" вказало на "традиції" бойовиків.

Організація раніше неодноразово приписувала собі атаки, вчинені іншими угрупованнями, і називала своїми ударами техногенні катастрофи,

– написали там.

Росія звинувачує Україну

Представники влади натякають, що стрілянина в ТЦ вигідна Україні. Але і представники ГУР, і російські добровольці говорять, що теракт вигідний Путіну.

У ГУР пояснили: те, що посеред міста ходили озброєні люди і їх ніхто не затримав, вказує на слід російських спецслужб.

А очевидці говорили, що бойовики працювали дуже професійно: "зняли" охорону, відкрили вогонь, а потім підпалили будівлю. Через пожежу багато людей опинилися в пастці.