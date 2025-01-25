Смерть из Сирии: стали известны новые детали авиакатастрофы самолета AZAL, сбитого над Грозным

25 декабря в Казахстане разбился азербайджанский пассажирский самолет Embraer-190, который направлялся из Баку в Грозный. Тогда погибло почти 40 человек, 29 удалось выжить.

Рейс 8243 "Азербайджанских авиалиний" был сбит ракетой из системы "Панцирь-С1", привезенной из Сирии. Об этом свидетельствуют новые данные, полученные из российских источников, передает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

Смотрите также "Такого унижения Путин еще не испытывал": как Алиев заставляет его наказать виновных за сбитый самолет

Что известно о сбитом самолете с пассажирами

Системы радиоэлектронной борьбы были применены против азербайджанского самолета, когда он заходил на посадку в Грозном. Это привело к серьезным сбоям в его системах управления.

По данным источников, ракета была выпущена по самолету Embraer-190 во время атаки беспилотников на Грозный. Снаряд взорвался рядом с самолетом во время полета, и обломки прорвали кабину, поразив пассажиров и экипаж.

Правительственные источники сообщили СМИ, что поврежденному самолету не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, несмотря на запросы пилотов об аварийной посадке, и ему было приказано лететь через Каспийское море в Актау в Казахстане.

Как отмечает AnewZ, российские следователи установили как лицо, которое запустило ракету, так и офицера, который отдал приказ.

Справка: "Панцирь-С1" – российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования, предназначенный для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения. Основное вооружение комплекса – две спаренные 30-миллиметровые пушки 2А38М и 12 зенитных твердотопливных ракет 57Е6-Е.

Дипломатические источники в Азербайджане заявили, что Баку не позволит замолчать дело и будет пытаться привлечь Россию к ответственности. В частности, страна готова обратиться в международные суды в случае, если Москва откажется признать вину.

Напомним, что президент страны Ильхам Алиев прямо обвинил Москву в трагедии и попытках скрыть ее истинную причину.