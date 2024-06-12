Едва ли не впервые виновата не Венгрия: в ЕС не пришли к согласию по новым санкциям против России
Источник:Рикард Йозвяк
Сегодня 12 июня, страны-члены Европейского союза обсуждали введение ограничений против России. Однако согласия они почему-то прийти к согласию не смогли.
Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своей соцсети Х. Интересно то, препятствием для принятия такого решения стала не Венгрия.
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В Европейском Союзе не пришли к согласию относительно санкций против России
Так, страны-члены Евросоюза не смогли прийти к согласию относительно 14-го пакета санкций против России. Ранее неоднократно подобное решение блокировала Венгрия, однако на этот раз виноватой стала не она.
Страны-члены ЕС до сих пор не пришли к согласию относительно последнего пакета санкций против России. К большому удивлению, именно Германия, а не Венгрия является самым большим препятствием на данный момент,
– заявил Йозвяк.
Впрочем, по его словам, страны Европейского Союза снова будут обсуждать новый пакет санкций. Корреспондент написал, что это произойдет уже скоро, а именно в пятницу вечером, 14 июня.
Санкции против России: последние новости
- На днях высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности сообщал, что в Евросоюзе продолжают работу над 14 пакетом санкций против России. На тот момент страны-члены ЕС еще не достигли консенсуса, но прогресс был.
- Германия и Франция выступали против усилий Европейского Союза закрыть лазейку, которая позволяет товарам высокого класса, в том числе роскошным автомобилям, через Беларусь попадать на территорию страны-агрессора.
- Три дипломата сообщили, что оппозиция из вышеупомянутых стран заставила ЕС задуматься о том, стоит ли разделять пакет санкций против России и Беларуси. Они считают что важно успеть заключить соглашение до ежегодного саммита G7.
- В частности, сообщалось, что активно обсуждаются санкции против кредиторов из третьих стран, которые используют систему финансовых сообщений Банка России, похожую на SWIFT, для обхода торговых ограничений.
- Россия из-за санкций потеряла часть денежных поступлений, которые могли быть потрачены на войну. Рост экономики России осуществляется благодаря "сбору" средств из других отраслей, что повлечет много трудностей для россиян.
- Интересно, что российское министерство финансов представило проект модернизации налоговой системы, предусматривающий рост налогов с 1 января 2025 года. Они коснутся лиц, чей годовой доход превышает 2,4 миллиона рублей, или более 200 тысяч рублей в месяц.