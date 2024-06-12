Едва ли не впервые виновата не Венгрия: в ЕС не пришли к согласию по новым санкциям против России

Сегодня 12 июня, страны-члены Европейского союза обсуждали введение ограничений против России. Однако согласия они почему-то прийти к согласию не смогли.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своей соцсети Х. Интересно то, препятствием для принятия такого решения стала не Венгрия.

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В Европейском Союзе не пришли к согласию относительно санкций против России

Так, страны-члены Евросоюза не смогли прийти к согласию относительно 14-го пакета санкций против России. Ранее неоднократно подобное решение блокировала Венгрия, однако на этот раз виноватой стала не она.

Страны-члены ЕС до сих пор не пришли к согласию относительно последнего пакета санкций против России. К большому удивлению, именно Германия, а не Венгрия является самым большим препятствием на данный момент,

– заявил Йозвяк.

Впрочем, по его словам, страны Европейского Союза снова будут обсуждать новый пакет санкций. Корреспондент написал, что это произойдет уже скоро, а именно в пятницу вечером, 14 июня.

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