Чи не вперше винна не Угорщина: у ЄС не дійшли згоди щодо нових санкцій проти Росії

Сьогодні 12 червня, країни-члени Європейського союзу обговорювали запровадження обмежень проти Росії. Однак згоди вони чомусь дійти не змогли.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у своїй соцмережі Х. Цікавим є те, перешкодою для ухвалення такого рішення стала не Угорщина.

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У Європейському Союзі не дійшли згоди щодо санкцій проти Росії

Так, країни-члени Євросоюзу не змогли дійти згоди щодо 14-го пакету санкцій проти Росії. Раніше неодноразово подібне рішення блокувала Угорщина, проте цього разу винною стала не вона.

Країни-члени ЄС досі не дійшли згоди щодо останнього пакету санкцій проти Росії. На превеликий подив, саме Німеччина, а не Угорщина є найбільшою перешкодою на цей момент,

– заявив Йозвяк.

Втім, за його словами, країни Європейського Союзу знову обговорюватимуть новий пакет санкцій. Кореспондент написав, що це станеться вже незабаром, а саме у п'ятницю ввечері, 14 червня.

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