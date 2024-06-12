Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у своїй соцмережі Х. Цікавим є те, перешкодою для ухвалення такого рішення стала не Угорщина.
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У Європейському Союзі не дійшли згоди щодо санкцій проти Росії
Так, країни-члени Євросоюзу не змогли дійти згоди щодо 14-го пакету санкцій проти Росії. Раніше неодноразово подібне рішення блокувала Угорщина, проте цього разу винною стала не вона.
Країни-члени ЄС досі не дійшли згоди щодо останнього пакету санкцій проти Росії. На превеликий подив, саме Німеччина, а не Угорщина є найбільшою перешкодою на цей момент,
– заявив Йозвяк.
Втім, за його словами, країни Європейського Союзу знову обговорюватимуть новий пакет санкцій. Кореспондент написав, що це станеться вже незабаром, а саме у п'ятницю ввечері, 14 червня.
Санкції проти Росії: останні новини
- Днями високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності повідомляв, що в Євросоюзі продовжують роботу над 14 пакетом санкцій проти Росії. На той момент країни-члени ЄС ще не досягли консенсусу, але прогрес був.
- Німеччина та Франція виступали проти зусиль Європейського Союзу закрити лазівку, яка дозволяє товарам високого класу, в тому числі розкішним автомобілям, через Білорусь потрапляти на територію країни-агресорки.
- Три дипломати повідомили, що опозиція з вищезгаданих країн змусила ЄС задуматися про те, чи варто розділяти пакет санкцій проти Росії та Білорусі. Вони вважають що важливо встигнути укласти угоду до щорічного саміту G7.
- Зокрема, повідомлялося, що активно обговорюються санкції проти кредиторів з третіх країн, які використовують систему фінансових повідомлень Банку Росії, схожу на SWIFT, для обходу торговельних обмежень.
- Росія через санкції втратила частину грошових надходжень, які могли бути витрачені на війну. Зростання економіки Росії здійснюється завдяки "збиранню" коштів з інших галузей, що спричинить багато труднощів для росіян.
- Цікаво, що російське міністерство фінансів представило проєкт модернізації податкової системи, що передбачає зростання податків з 1 січня 2025 року. Вони торкнуться осіб, чий річний дохід перевищує 2,4 мільйона рублів, або понад 200 тисяч рублів на місяць.