Признание Палестинского государства и новый скандал: как это делала Украина и почему все так сложно

.

В министра внешних дел государства Израиль Исраэля Каца вселился какой-то призрак Марии Захаровой. Видимо только так можно адекватно объяснить его твит от 26 мая, в котором он соединил испанский национальный танец фламенко с кадрами террористической атаки боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года и фразой "HAMAS: Gracias España" ("ХАМАС: Спасибо Испании").

Истоки дипломатического скандала из-за совсем не дипломатических действий господина министра понятны. Это реакция на официальное признание Испанией Государства Палестина. Объявлено об этом было еще в среду, 22 мая, а официально признание состоится 28 мая. К Испании присоединились две другие европейские страны-члены ЕС – Норвегия и Ирландия. Последняя официально признала суверенитет Палестины, и в тот же день та стала 140-й страной мира, которая это сделала.

Израиль на всех уровнях осудил этот шаг, воспринял его как недружественный и решил реагировать на всех уровнях. Собственно, дикий мем с фламенко – это часть этого процесса. Утром 27 мая Кац объявил о запрете консульству Испании в Иерусалиме осуществлять консульскую деятельность или предоставлять консульские услуги жителям Палестинской автономии.

24 Канал объясняет причины обострения палестинского вопроса, а также в чем правы, а где ошибаются испанцы. В то же время вспоминаем, как суверенитет Палестины признала и Украина.

К теме Испания, Ирландия и Норвегия заявили, что признают Палестинское государство: почему США против

Пост израильского министра Каца

Палестина теперь независимая?

Нет, признание ее независимым государством отнюдь не меняет ее правового статуса. Напомним, что еще в 1988 году было провозглашено о создании Палестинской национальной автономии не территории Израиля (ПА). Эта структура не является отдельным государством, она с 2012 года имеет статус наблюдателя в ООН, участвует в заседаниях, но не имеет права голоса.

При этом в мире сложился консенсус, что ПА должна в конце концов получить независимость – это так называемая концепция "двух государств для двух народов", однако никто не знает, когда и как это произойдет, ведь ни один механизм и план еще так и не сработал.

Подробнее о Палестине и ее статусе читайте здесь Что такое Сектор Газа, кому принадлежит и что там ждет Израиль после наземного вторжения



Какие государства признали Палестину / инфографика DW, без учета Норвегии, Испании и Ирландии

Украина тоже признала суверенитет Палестины?

Украина является одной из 140 стран мира, которые признали суверенитет Палестины. 28 мая 2024 года таких стран станет 142.

В январе 2000 года Леонид Кучма посетил Западный Берег, где принял участие в мероприятиях, посвященных 2000-й годовщине христианства в Вифлееме, во время которых встретился с главой ПНА Ясиром Арафатом.



Ясир Арафат и Леонид Кучма / фото АП

Дипломатические отношения были установлены 2 ноября 2001 года, когда в Киеве открыли Посольство Палестины. В Рамалле с 2007 года действует Представительство Украины при Палестинской Национальной Администрации.



В ноябре 2007 года во время визита в Палестину президента Украины Виктора Ющенко было подписано соглашение с президентом Махмудом Аббасом об открытии Представительства Украины при ПНА / фото Getty Images

Украина признала Палестину еще в 1988 году, когда сама была фактической колонией России. С тех пор позиция Киева особо не изменилась, наше государство признает право Палестины на независимость, однако выступает за путь переговоров.

В ноябре 2014 года посол Палестины в Украине Мохамед Касем Аль-Ассад озвучил позицию относительно войны на Востоке Украины: "Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и считаем, что Донбасс был, есть и будет частью Украины."

В то же время власти Палестины не заняли публичной позиции относительно полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, зато Аббас и большинство лидеров Палестины решили придерживаться нейтралитета, поскольку они "хотят сохранять хорошие отношения с обеими сторонами."

Почему в Европе осуждают Израиль из-за войны в Газе

Это подтверждают все голосования Украины в ООН по этому вопросу, из-за чего Израиль регулярно на Украину обижался, правда, не позволял себе объединять гопак с террористами, зато Израиль не признает Голодомор как геноцид украинцев.В декабре 2016 года Украина поддержала Резолюцию Совета Безопасности ООН с осуждением создания израильских поселений на территории Палестины. Тогдашний представитель Украины в ООН Владимир Ельченко сравнил израильские поселения на Западном Берегу с российской оккупацией Крыма. В то же время бывший глава МИД Павел Климкин заявлял, что текст резолюции является сбалансированным: Израиль должен воздержаться от поселений, а Палестина должна принять меры для борьбы с терроризмом.

Дипломатический демарш Испании, а особенно его синхронная поддержка со стороны нейтральной Ирландии и страны НАТО Норвегии является мощный сигналом, что меняется баланс сил в отношении конфликта между Палестиной и Израилем.

Это знак того, что Европе надоело наблюдать за тем, как Израиль ведет боевые действия в Газе, не считаясь с жертвами среди гражданских, а также показательно блокирует или даже саботирует гуманитарные миссии.

Также это сигнал, что Европу не устраивают позиция и усилия США, которые приватизировали много лет назад тему мирного урегулирования на Ближнем Востоке, но потерпели болезненное фиаско.

Если раньше для Европы поддержка Израиля была общим трендом, то сейчас это уже не так. Сейчас уже не может быть речи о повторении инициативы Осло 1993 года или подобных мирных проектов.

Поэтому все чаще в адрес Тель-Авива звучат обвинения в апартеиде и геноциде, зато обвинения критиков Израиля в антисемитизме уже не кажутся каким-то страшным клеймом, потому что Израиль этим правом стал откровенно злоупотреблять и раздавать такие страшные ярлыки уже даже тем, кто не согласен с политикой действующей израильской власти.

К сожалению, уже дошло до крайностей. Как реакция на действия Израиля в Газе призывы к новому Холокосту стали звучать во многих университетских кампусах и на городских площадях не только в мусульманских странах, но и в Европе и Северной Америке. Реакция эта откровенно чрезмерная, однако появилась она не на пустом месте.



Протесты в американских кампусах университетов / фото EPA / UPG

Важно В Гааге могут выдать ордера на арест лидеров Израиля: что происходит и каких последствий ждать

На фоне радикализации всех участников конфликта мир больше не ждет от Израиля доброй воли, а желает разговаривать с политическими лидерами страны на языке ультиматумов, ордеров на арест от МУС и заявлений о признании Палестины. Израиль отвечает бомбардировкой Рафаха и мемами в твиттере.

Сектор Газа в руинах, миллион беженцев и гуманитарная катастрофа

Сейчас один из анклавов Палестины, Сектор Газа, лежит в руинах, местное население потеряло свои дома и находится на грани гуманитарной катастрофы. Голод, эпидемии и массовые смерти, к сожалению, сейчас лишь вопрос времени.

Количество беженцев – более миллиона, среди них спрятались несколько тысяч боевиков ХАМАС, которые используют земляков как живой щит и не планируют складывать оружие.

Израильскую армию ЦАХАЛ эта ситуация устраивает. Там, несмотря на осуждение мира, готовы и в дальнейшем проводить военную операцию, поскольку верят, что таким образом осуществляют месть организаторам и исполнителям трагедии 7 октября 2023 года, когда в результате атаки ХАМАС погибли более 1 200 израильтян и более 240 оказались в заложниках, значительная часть из которых до сих пор находится в плену.



Сектор Газа в руинах / фото dpa

Вторая часть ПА, так называемый Западный берег, сохраняет относительное спокойствие, однако ситуация там также на грани. Официальная власть автономии во главе с Махмудом Аббасом не популярна среди палестинцев, которые не считают ее проводником национальных интересов.

Большинство населения Западного берега живет в чрезвычайно тяжелых условиях и мало верит в мирное решение многолетнего противостояния с Израилем. Виноват в этом Израиль и лично его многолетний лидер – Биньямин Нетаньяху, который сознательно последовательно маргинализировал политических лидеров Палестины, провоцировал конфликты с ними и использовал антитеррористические операции для сохранения собственной власти.



Биньямин Нетаньяху использует красный маркер на карте "Нового Ближнего Востока" во время выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 22 сентября 2023 года / фото AP / Richard Drew

Концепция двух государств: что будет, когда Палестина станет независимой?

Сейчас не 1947 год, когда можно было бы на карте начертить границы карандашом и провозгласили о создании нового государства, а дальше оно как-то уже само. Теперь все значительно сложнее, потому что мелочи важны, а беспечность 80-летней давности уже не работает.

Но стоит признать, это был бы идеальный вариант решения противостояния между евреями и арабами, ведь создание независимой Палестины и согласие на это Израиля принесет потенциальный мир всему региону:

прекратит дипломатическую изоляцию Тель-Авива в регионе,

откроет путь к установлению дипломатических отношений между Израилем и арабскими странам (чего уже много лет хочет Саудовская Аравия),

заложит основы мирного сосуществования одного государства евреев и остальных арабских государств.

Но все это мечты и размышления на бумаге, в нынешних реалиях такое развитие событий трудно представить, поскольку два народа занимают непримиримую позицию.

Палестинцы считают евреев захватчиками, которые оккупировали их территорию и изгнали местных жителей из их домов, а потому были последовательно против вариантов раздела территории Палестины на относительно равные части (как это предусматривала резолюция Генеральной ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года и последующие варианты).

Евреи, которые считают, что отвоевали свои земли, потерянные 2 тысячи лет назад, а затем подтвердили права на них в войнах против арабов уже 20 веке, уверенные, что не должны отдавать завоеванное тем, кто проиграл.

Отдельно стоит вопрос Иерусалима – этот город святой для обоих народов и оба считают его своей столицей. Израиль даже перенес туда административный центр страны, что признали, например, США во времена Трампа.Зато Украина официально считает таким центром Тель-Авив.



Палестина на карте / инфографика BBC

Еще одна проблема – вакуум власти в Палестине. Именно этот аспект отмечают критики позиции Испании, Норвегии и Ирландии.

В случае создания независимого государства существует высокая вероятность, что к власти там на законных основаниях придет ХАМАС или какие-то другие террористы. Таким образом, существует реальная угроза, что на карте мира появится новый ИГИЛ или Талибан.

Где гарантии, что независимая Палестина не станет еще одним прокси Ирана, но на этот раз с официальным статусом? В таком случае никаких гарантий того, что новое государство не перенесет практики своих союзников из Йемена на Средиземное море, не может существовать.

К теме Изменит ли смерть Раиси политику Ирана

Наконец главная проблема – кто за все это будет платить, а также – кто будет контролировать финансовые потоки?

Фактически сейчас Палестина – это банкрот с большим количеством нерешенных проблем, которые имеют тенденцию к ухудшению. В этих проблемах виноваты и сами палестинцы, Израиль и арабские страны, которые устали от всего этого и хотят жить свою лучшую жизнь.

В этой ситуации на арене появляется Европа и начинает своими заявлениями в духе известного мема "миритесь" тыкать всех участников головоломки и призывает их делать хоть что-то. Что из этого получится – следим за обновлениями в ленте Исраэля Каца.