Папа Франциск умер: что происходит в Ватикане, как реагирует мир и другие главные события и заявления

Ватикан 21 апреля сообщил о смерти Папы Франциска. Последний раз на публике понтифик накануне и выступил со своей пасхальной речью.

Франциск нарушал традиции внутри церкви и жил иначе, чем другие папы. Все, что известно об умершем понтифике, его путь, заявления о войне в Украине и смерти, читайте в материале 24 Канала.

Что известно о смерти Папы Франциска