Папа Франциск помер: що відбувається у Ватикані, як реагує світ та інші головні події і заяви
- Ватикан 21 квітня повідомив про смерть Папи Франциска.
- Франциск був відомий порушенням традицій всередині церкви та своїми заявами про війну в Україні.
Ватикан 21 квітня повідомив про смерть Папи Франциска. Востаннє на публіці понтифік напередодні і виступив зі своєю великодньою промовою.
Франциск порушував традиції всередині церкви та жив інакше, ніж інші папи. Усе, що відомо про померлого понтифіка, його шлях, заяви про війну в Україні та смерть, читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Що відомо про смерть Папи Франциска
Президент Дональд Трамп наказав приспустити прапори на "знак поваги до пам’яті" Папи Франциска. Наказ поширюється на "всі громадські будівлі та території, на всіх військових постах і військово-морських станціях, а також на всіх військово-морських суднах федерального уряду в окрузі Колумбія та на всій території Сполучених Штатів і їх територій і володінь до заходу сонця, у день поховання". Він також включив "посольства, представництва Сполучених Штатів, консульські установи та інші об’єкти за кордоном, включаючи всі військові об’єкти та військово-морські судна та станції". Диктатор Владімір Путін назвав відхід Папи Римського Франциска із життя у Великодні дні особливим знаком, наголосивши на його внеску для світу. Також російський диктатор заявив, що понтифік добре ставився до Росії загалом. Папа Римський Франциск ставився до Росії дуже позитивно, Через кілька тижнів після похорону папи колегія кардиналів збереться в Сикстинській капелі, щоб провести конклав. Це надзвичайно секретний процес обрання нового понтифіка. Теоретично будь-який хрещений римо-католик має право на папство, але протягом останніх 700 років папу завжди обирали з колегії кардиналів. Більшість із 266 понтифіків були європейцями. Але Франциск був народжений в Аргентині та став першим папою не з Європи за 1300 років. Кандидати на посаду папи не ведуть ніякої відкритої агітації. Спостерігачі з Ватикану називають кардиналів, які мають хороші шанси стати папами, papabile. У день голосування Сикстинська капела зі знаменитою стелею, розмальованою Мікеланджело, буде фізично огороджена, а кардинали, які дали присягу зберігати таємницю, будуть замкнені всередині. У голосуванні можуть брати участь лише кардинали віком до 80 років. Їх – близько 120 осіб. Вони таємно проголосують за свого обраного кандидата, написавши його ім'я в бюлетені та поклавши його в чашу на вівтарі. Якщо жоден із кандидатів не набере необхідної дві третини голосів, то далі проводиться новий тур голосування. Їх за день може бути 4. Конклав, який обрав Папу Франциска у 2013 році, тривав близько 24 годин і мав 5 голосувань. Щоправда, цей процес може тривати й довше. Так, у XIII столітті він тривав приблизно 3 роки, а у XVIII – 4 місяці. Після підрахунку бюлетені спалюють у заздалегідь встановленій печі в Сикстинській капелі, а в іншій – запалюють хімічну речовину, інформуючи світ: чорний дим – нового папу не обрали, білий дим – обрали. Потім новообраний Папа, обравши папське ім'я (швидше за все, на честь святого чи попередника) і одягнувши білу сутану, виходить на балкон, щоб виступити зі своїм першим зверненням до публіки. Більшість пап перебувала на посаді до дня своєї смерті. Лише 85-річний Бенедикт XVI, який пішов у відставку у 2013 році через погіршення здоров'я, – єдиний за 600 років понтифік, який вирішив сам піти з посади. Похорон Папи Франциска відбудеться протягом 9 днів після смерті, а конклав для обрання його наступника проведуть протягом місяця. У ньому буде брати участь один українець. Йдеться про отця Миколу Бичка, єпископа Мельбурнської єпархії УГКЦ в Австралії. Папа Франциск, ймовірно, помер через інсульт. Лікарі римської лікарні Джемеллі стверджують, що смерть настала через серйозні проблеми крововиливу з мозком, без зв'язку з попередніми респіраторними проблемами. Святий Престол найближчим часом оприлюднить офіційну заяву про причину смерті. Папа Римський Франциск до своєї смерті був відомий тим, що порушував традиції всередині католицької церкви. Понтифік також обрав жити іншим життям, аніж інші папи. Коментатор Sky News Аластер Брюс розповів, що 88-річний Франциск за життя відмовився проживати в Єпископському палаці. Це місце у Ватикані, де зазвичай мешкає Папа. Замість цього понтифік обрав "простіше" життя і вирішив жити в будинку Санта-Марта в задній частині Ватикану. Про нього піклувалися члени його сім’ї, які, мабуть, сьогодні оплакують і сумують через смерть Папи, Папа Римський Франциск також висловив свої побажання щодо "набагато простішого" похорону, який уникне багатьох традиційних пишнот, які раніше були після смерті пап. Папа Франциск вирішив, що його поховають у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, а не в крипті під базилікою Святого Петра, як його попередників. Похоронний ритуал відрізнятиметься від попередніх: буде використана лише одна труна й тіло буде виставлене у відкритій труні для публічного вшанування. Із сердечним сумом сприйняв сьогоднішню звістку про відхід із життя Папи Римського Франциска. Як глава Римсько-Католицької Церкви він присвятив своє життя служінню Богові, поширенню християнської віри, запроваджував чимало гуманітарних ініціатив, аби допомогти потребуючим, Він розповів, що під час особистих зустрічей Папа Римський Франциск висловлював щире занепокоєння долею українців, що страждають від російської агресії. Для нас надзвичайно важливими стали його зусилля і особисте сприяння у питаннях звільнення українських військовополонених, а також повернення в Україну депортованих російською владою дітей. Спочилий понтифік прагнув відповідно до своїх переконань допомогти українцям досягнути миру та завжди закликав до молитви про це. Учора у своєму великодньому посланні Папа знову згадав про "Україну, розтерзану війною", висловивши сподівання на встановлення, з Божої волі, справедливого і стійкого миру в нашій країні, Він висловив сердечне співчуття всім католикам, єпископату та повноті Римсько-Католицької Церкви в Україні та Української Греко-Католицької Церкви. Видання New York Post опублікувало перелік можливих наступників Франциска. До списку увійшли 8 кардиналів із різних країн, про яких ви можете прочитати у матеріалі 24 Каналу: Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс зазначив, що Папу Франциска запам’ятають за його моральне лідерство. Сьогодні ми приєднуємося до християн-католиків у всьому світі в їхній скорботі про втрату релігійного лідера Римо-Католицької Церкви. Папу Франциска будуть пам’ятати як морального лідера, який вірив у мир, солідарність і дружбу, Президент Філіппін Фердинанд Р. Маркос-молодший разом із католицькими вірянами висловлює скорботу з приводу смерті Папи Франциска. Маркос віддав шану покійному понтифіку як людині глибокої віри та смирення, яка "керувала не лише з мудрістю, а й із серцем, відкритим до всіх – особливо до бідних і забутих". Своїм прикладом Папа Франциск навчив нас, що бути добрим християнином – означає виявляти доброту й турботу одне до одного. Його смиренність повернула багатьох до лона Церкви, Президент Туреччини Реджеп Ердоган вказав, що із сумом дізнався про смерть духовного лідера католицького світу, Глави держави Ватикан — Папи Франциска. Папа Франциск був шанованим державним діячем, який надавав великого значення діалогу між різними релігійними групами. Він проявляв ініціативу перед обличчям гуманітарних трагедій, зокрема у питанні Палестини та геноциду в Газі. Висловлюю щирі співчуття від себе особисто та від імені мого народу родині покійного, Державі Ватикан і всьому католицькому світові. Бажаю сил і терпіння у цей важкий час, Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Trust Social опублікував короткий допис. Спочивай з миром Папа Франциск! Нехай Бог благословить його і всіх, хто його любив!, Експрезидент США Джо Байден зазначив, що він та Джилл з великим сумом дізналися про смерть Його Святості Папи Франциска. За словами Байдена, Франциск був не таким, як його попередники. Папу Франциска запам’ятають як одного з найвизначніших лідерів нашого часу, і політик вдячний долі за те, що мав честь знати його особисто. Протягом десятиліть він служив найбільш уразливим у себе на батьківщині в Аргентині, і його місія – служити бідним – ніколи не припинялась. Як Папа, він був люблячим пастирем і вимогливим учителем, який простягав руку до представників інших віросповідань. Він закликав нас боротися за мир і захищати нашу планету від кліматичної кризи. Він був голосом тих, хто не мав голосу, і підтримував знедолених. Він змушував кожного відчувати себе побаченим і прийнятим Церквою. Він виступав за справедливість, подолання бідності та страждань у світі, Експрезидент додав: понад усе — він був Папою для всіх. Він був Папою Народу — світлом віри, надії та любові. Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва віддав данину пам'яті Папі та оголосив у Бразилії семиденну жалобу за понтифіком. Сьогодні людство втрачає голос поваги та вітання для інших. Нехай Бог потішить тих, хто сьогодні, в усьому світі, страждає від цієї величезної втрати. У його пам’ять і в знак поваги до його праці я постановляю семиденну жалобу в Бразилії, Король Чарльз III та королева Камілла висловили співчуття у зв'язку зі смертю Папи Франциска, зазначивши його вплив на життя багатьох людей. Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Шуф зазначив, що Папа Франциск – це "людина з народу". Він підкреслив, що померлий понтифік усвідомлював гострі проблеми сучасності та привертав до них увагу. На сторінці Європейського парламенту у зв'язку зі смертю Франциска опублікували його промову під час візиту у 2014 році. Папа також проводив зустрічі з президентами парламенту – у 2021 році з Девідом Сассолі, а у 2024 – з Робертою Мецолою. Президентка Європарламенту Роберта Мецола назвала його "Народним Папою", який своєю любов’ю до життя, надією на мир, співчуттям до рівності та соціальної справедливості запам'ятався всім у світі. Попри неоднозначні висловлювання про війну, Папа Франциск докладав зусиль для звільнення українських бранців і вкрадених росіянами українських дітей. Крім того, він за життя ініціював чимало благочинних акцій і зборів для українських біженців, а також завів традицію щотижневих згадок про Україну в апостольських молитвах. В Україні до Папи було неоднозначне ставлення через суперечливі заяви про війну. За свою каденцію Папа Римський Франциск наговорив немало скандальних речей про російську агресію. Зокрема, він фактично закликав Україну до капітуляції "заради збереження людських життів". У серпні 2022 року Франциск назвав дочку кремлівського ідеолога Олександра Дугіна Дарію, яку підірвали у Підмосков'ї, "невинною жертвою війни". У липні 2023 року Папа закликав до відновлення Чорноморської ініціативи у наступний спосіб: Я звертаюся до моїх братів, влади Російської Федерації, щоб Чорноморська ініціатива могла бути відновлена і зерно могло бути безпечно транспортовано. У серпні 2023 року Папа Римський розлютив українців відеозверненням до російської молоді. У ньому він закликав її не відмовлятися від своєї імперської спадщини. Він кілька разів наголосив на "величі" Росії та її культури. Також Папа подякував росіянам за те, що вони росіяни. Ви спадкоємці великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії – великої, освіченої, [країни] великої культури й великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини, ви спадкоємці великої Матінки Росії, йдіть уперед із цим. І спасибі вам. Спасибі за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами, Пізніше Франциск виправдався. Мовляв, його слова про "велику Росію" були невдало сформульовані. Він нібито хотів нагадати росіянам про їхню велику культурну спадщину і не мав наміру возвеличувати імперіалізм. За час повномасштабного вторгнення Франциск неодноразово закликав Росію та Україну до мирних перемовин. Так, у березні 2024 року після того, як президент Туреччини Ердоган запропонував стати посередником у переговорах Києва та Москви, понтифік в одному з інтерв'ю висловив свою сумнозвісну тезу про "хоробрість білого прапора". Він наголосив, що Україна заради порятунку людських життів нібито мусить визнати поразку і розпочати переговори з ворогом. Франциск зауважив, що, мовляв "підняти білий прапор" – це прояв не слабкості, а сміливості. Тоді у відповідь президент Зеленський попросив Папу не займатися "віртуальним посередництвом" між агресором і жертвою. Керівник пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що своїми словами щодо України Франциск мав намір "закликати до припинення вогню та відновити сміливість переговорів", але не мав на увазі капітуляцію. Опісля того скандалу Папа знову згадав про Україну 21 квітня 2024 року. Він закликав світ "не забувати про стражденну Україну, мученицьку Україну, яка багато страждає через війну". У грудні 2024 року у своєму різдвяному зверненні "Urbi et Orbi" Франциск прямо згадав війну в Україні та закликав до "сміливості, необхідної, щоб відкрити двері для переговорів". 5 лютого 2025 року понтифік взяв участь у відеоконференції з 250 молодими українцями з Києва та різних міст Європи та Америки. Відповідаючи на запитання молоді, він закликав її бути патріотами. Сьогодні місія молодих українців – бути патріотами. І ви не повинні ховатися від усіх проблем, які у вас є, від війни, Під час заходу Папа також закликав українців протистояти інстинкту "відповідати на удар іншим ударом" і будувати мир через діалог. Мільйони людей по всьому світу оплакують трагічну звістку про смерть Папи Франциска. Його життя було присвячене Богові, людям і Церкві, Він зауважив, що "покійний вмів дарувати надію, полегшувати страждання молитвою та сприяти єдності". Він молився за мир в Україні та за українців. Ми сумуємо разом із католиками та всіма християнами, які зверталися до Папи Франциска за духовною підтримкою. Вічна пам'ять! Відреагував на смерть Папи й керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він зауважив, що це трагічна звістка для всього світу. Папа Римський Франциск. Понтифік мав особливий зв'язок з Українською греко-католицькою церквою, адже був вихованцем українського священника Степана Чміля. У січні 2018 року Папа Франциск відвідав собор Святої Софії в Римі, де розповів, що кожного дня молиться перед іконою Богородиці, яку йому подарував глава УГКЦ Блаженніший Святослав. Він додав, що таким чином "розпочинає та завершує день по-українськи". Окрім цього, у липні 2019 року у Ватикані відбулася зустріч Папи з Предстоятелем і митрополитами УГКЦ, під час якої він висловив підтримку Україні. Зазначимо, що у 2015 році Папа Франциск також визнав "героїчні чесноти" митрополита Андрея Шептицького, що стало важливим кроком у процесі його беатифікації. У такий спосіб понтифік відзначив роль митрополита у розвитку УГКЦ, його гуманітарну діяльність та допомогу переслідуваним у часи Другої світової війни. А вже у грудні 2024 року він удостоїв кардинальної гідності єпарха Мельбурнського Української греко-католицької церкви Миколу Бичка, що стало ще одним важливим кроком у визнанні української католицької спільноти на світовому рівні. В Італії скасували всі розважальні події, зокрема, футбольні матчі понеділка через смерть Папи Римського. Папа Римський Франциск востаннє з'явився на публіці в неділю, 20 квітня. У цей день 88-річний понтифік виголосив традиційне великоднє благословення, виступивши з балкона базиліки Святого Петра. Попри те, що цьогорічне великоднє послання "Urbi et Orbi" зачитав архиєпископ Дієґо Равеллі, Франциск з трибуни також коротко благословив вірян. Це стало його найгучнішою появою після виписки з лікарні наприкінці березня. За словами журналістів, Папа Римський виглядав слабким, коли його вивезли на балкон над входом до базиліки Святого Петра в інвалідному візку. Після цього його провезли в папомобілі крізь натовп вірян у Ватикані. Віряни зустріли Папу Римського вітаннями, оплесками та скандуванням "Viva il Papa", що означає "Хай живе Папа". Цього року 88-річний понтифік не очолював головні богослужіння Страсного тижня та Великодня, однак ненадовго з'являвся на публіці під час великодніх вихідних. У віці 88 років помер Папа Римський Франциск. Деякий час з 14 лютого він перебував у лікарні у важкому стані. Напередодні, у день Великодня, понтифік навіть виступив перед вірянами зі святковою промовою.
Трамп наказав приспустити прапори після смерті Франциска
Папа Римський Франциск добре ставився до Росії, – Путін
– сказав він.
Церква оголосила про смерть Папи
Показав приклад страждання, – Римсько-Католицька Церква прокоментувала смерть Папи Франциска
Через кілька тижнів збереться конклав
Після успішного голосування представник Колегії кардиналів зачитує латинське оголошення Habemus papam, що означає "У нас є Папа", з головного балкону базиліки Святого Петра.
ЗМІ назвали ймовірну причину смерті Папи Римського
– каже Брюс.
Папа Франциск – перший за понад століття, кого поховають за межами Ватикану
Онлайн-трансляція з Ватикану після смерті Папи Римського
Глава ПЦУ Епіфаній відреагував на смерть Папи Римського Франциска
– написав глава ПЦУ Епіфаній.
– також додав митрополит Епіфаній.
Реакція прем'єра Греції
– сказав Міцотакіс.
Реакція президента Філіппін
– сказав він.
Реакція президента Туреччини
– написав він.
Реакція Трампа та Байдена
– написав він.
– вказав Байден.
Бразильський лідер оголосив семиденну жалобу за Папою
– вказав він у заяві.
Як реагує світ на смерть Папи
Франциск докладав зусиль для звільнення українських полонених та дітей
Що говорив Папа про війну в Україні
– йшлося у виступі Папи.
– сказав Папа.
Українська влада відреагувала на смерть Папи Франциска
– написав український президент Володимир Зеленський.
– йдеться у дописі глави держави.
Франциск був вихованцем українського священника Степана Чміля
Папа Римський Франциск на Великдень востаннє з'явився на публіці
Помер Папа Франциск
Президент Дональд Трамп наказав приспустити прапори на "знак поваги до пам’яті" Папи Франциска.
Наказ поширюється на "всі громадські будівлі та території, на всіх військових постах і військово-морських станціях, а також на всіх військово-морських суднах федерального уряду в окрузі Колумбія та на всій території Сполучених Штатів і їх територій і володінь до заходу сонця, у день поховання".
Він також включив "посольства, представництва Сполучених Штатів, консульські установи та інші об’єкти за кордоном, включаючи всі військові об’єкти та військово-морські судна та станції".
Диктатор Владімір Путін назвав відхід Папи Римського Франциска із життя у Великодні дні особливим знаком, наголосивши на його внеску для світу. Також російський диктатор заявив, що понтифік добре ставився до Росії загалом.
Папа Римський Франциск ставився до Росії дуже позитивно,
Через кілька тижнів після похорону папи колегія кардиналів збереться в Сикстинській капелі, щоб провести конклав. Це надзвичайно секретний процес обрання нового понтифіка.
Теоретично будь-який хрещений римо-католик має право на папство, але протягом останніх 700 років папу завжди обирали з колегії кардиналів.
Більшість із 266 понтифіків були європейцями. Але Франциск був народжений в Аргентині та став першим папою не з Європи за 1300 років.
Кандидати на посаду папи не ведуть ніякої відкритої агітації. Спостерігачі з Ватикану називають кардиналів, які мають хороші шанси стати папами, papabile.
У день голосування Сикстинська капела зі знаменитою стелею, розмальованою Мікеланджело, буде фізично огороджена, а кардинали, які дали присягу зберігати таємницю, будуть замкнені всередині.
У голосуванні можуть брати участь лише кардинали віком до 80 років. Їх – близько 120 осіб. Вони таємно проголосують за свого обраного кандидата, написавши його ім'я в бюлетені та поклавши його в чашу на вівтарі.
Якщо жоден із кандидатів не набере необхідної дві третини голосів, то далі проводиться новий тур голосування. Їх за день може бути 4.
Конклав, який обрав Папу Франциска у 2013 році, тривав близько 24 годин і мав 5 голосувань. Щоправда, цей процес може тривати й довше. Так, у XIII столітті він тривав приблизно 3 роки, а у XVIII – 4 місяці.
Після підрахунку бюлетені спалюють у заздалегідь встановленій печі в Сикстинській капелі, а в іншій – запалюють хімічну речовину, інформуючи світ: чорний дим – нового папу не обрали, білий дим – обрали.
Потім новообраний Папа, обравши папське ім'я (швидше за все, на честь святого чи попередника) і одягнувши білу сутану, виходить на балкон, щоб виступити зі своїм першим зверненням до публіки.
Більшість пап перебувала на посаді до дня своєї смерті. Лише 85-річний Бенедикт XVI, який пішов у відставку у 2013 році через погіршення здоров'я, – єдиний за 600 років понтифік, який вирішив сам піти з посади.
Похорон Папи Франциска відбудеться протягом 9 днів після смерті, а конклав для обрання його наступника проведуть протягом місяця.
У ньому буде брати участь один українець. Йдеться про отця Миколу Бичка, єпископа Мельбурнської єпархії УГКЦ в Австралії.
Папа Франциск, ймовірно, помер через інсульт. Лікарі римської лікарні Джемеллі стверджують, що смерть настала через серйозні проблеми крововиливу з мозком, без зв'язку з попередніми респіраторними проблемами.
Святий Престол найближчим часом оприлюднить офіційну заяву про причину смерті.
Папа Римський Франциск до своєї смерті був відомий тим, що порушував традиції всередині католицької церкви. Понтифік також обрав жити іншим життям, аніж інші папи.
Коментатор Sky News Аластер Брюс розповів, що 88-річний Франциск за життя відмовився проживати в Єпископському палаці. Це місце у Ватикані, де зазвичай мешкає Папа.
Замість цього понтифік обрав "простіше" життя і вирішив жити в будинку Санта-Марта в задній частині Ватикану.
Про нього піклувалися члени його сім’ї, які, мабуть, сьогодні оплакують і сумують через смерть Папи,
Папа Римський Франциск також висловив свої побажання щодо "набагато простішого" похорону, який уникне багатьох традиційних пишнот, які раніше були після смерті пап.
Папа Франциск вирішив, що його поховають у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, а не в крипті під базилікою Святого Петра, як його попередників.
Похоронний ритуал відрізнятиметься від попередніх: буде використана лише одна труна й тіло буде виставлене у відкритій труні для публічного вшанування.
Із сердечним сумом сприйняв сьогоднішню звістку про відхід із життя Папи Римського Франциска. Як глава Римсько-Католицької Церкви він присвятив своє життя служінню Богові, поширенню християнської віри, запроваджував чимало гуманітарних ініціатив, аби допомогти потребуючим,
Він розповів, що під час особистих зустрічей Папа Римський Франциск висловлював щире занепокоєння долею українців, що страждають від російської агресії.
Для нас надзвичайно важливими стали його зусилля і особисте сприяння у питаннях звільнення українських військовополонених, а також повернення в Україну депортованих російською владою дітей. Спочилий понтифік прагнув відповідно до своїх переконань допомогти українцям досягнути миру та завжди закликав до молитви про це. Учора у своєму великодньому посланні Папа знову згадав про "Україну, розтерзану війною", висловивши сподівання на встановлення, з Божої волі, справедливого і стійкого миру в нашій країні,
Він висловив сердечне співчуття всім католикам, єпископату та повноті Римсько-Католицької Церкви в Україні та Української Греко-Католицької Церкви.
Видання New York Post опублікувало перелік можливих наступників Франциска. До списку увійшли 8 кардиналів із різних країн, про яких ви можете прочитати у матеріалі 24 Каналу:
Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс зазначив, що Папу Франциска запам’ятають за його моральне лідерство.
Сьогодні ми приєднуємося до християн-католиків у всьому світі в їхній скорботі про втрату релігійного лідера Римо-Католицької Церкви. Папу Франциска будуть пам’ятати як морального лідера, який вірив у мир, солідарність і дружбу,
Президент Філіппін Фердинанд Р. Маркос-молодший разом із католицькими вірянами висловлює скорботу з приводу смерті Папи Франциска.
Маркос віддав шану покійному понтифіку як людині глибокої віри та смирення, яка "керувала не лише з мудрістю, а й із серцем, відкритим до всіх – особливо до бідних і забутих".
Своїм прикладом Папа Франциск навчив нас, що бути добрим християнином – означає виявляти доброту й турботу одне до одного. Його смиренність повернула багатьох до лона Церкви,
Президент Туреччини Реджеп Ердоган вказав, що із сумом дізнався про смерть духовного лідера католицького світу, Глави держави Ватикан — Папи Франциска.
Папа Франциск був шанованим державним діячем, який надавав великого значення діалогу між різними релігійними групами. Він проявляв ініціативу перед обличчям гуманітарних трагедій, зокрема у питанні Палестини та геноциду в Газі. Висловлюю щирі співчуття від себе особисто та від імені мого народу родині покійного, Державі Ватикан і всьому католицькому світові. Бажаю сил і терпіння у цей важкий час,
Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Trust Social опублікував короткий допис.
Спочивай з миром Папа Франциск! Нехай Бог благословить його і всіх, хто його любив!,
Експрезидент США Джо Байден зазначив, що він та Джилл з великим сумом дізналися про смерть Його Святості Папи Франциска.
За словами Байдена, Франциск був не таким, як його попередники. Папу Франциска запам’ятають як одного з найвизначніших лідерів нашого часу, і політик вдячний долі за те, що мав честь знати його особисто.
Протягом десятиліть він служив найбільш уразливим у себе на батьківщині в Аргентині, і його місія – служити бідним – ніколи не припинялась. Як Папа, він був люблячим пастирем і вимогливим учителем, який простягав руку до представників інших віросповідань. Він закликав нас боротися за мир і захищати нашу планету від кліматичної кризи. Він був голосом тих, хто не мав голосу, і підтримував знедолених. Він змушував кожного відчувати себе побаченим і прийнятим Церквою. Він виступав за справедливість, подолання бідності та страждань у світі,
Експрезидент додав: понад усе — він був Папою для всіх. Він був Папою Народу — світлом віри, надії та любові.
Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва віддав данину пам'яті Папі та оголосив у Бразилії семиденну жалобу за понтифіком.
Сьогодні людство втрачає голос поваги та вітання для інших. Нехай Бог потішить тих, хто сьогодні, в усьому світі, страждає від цієї величезної втрати. У його пам’ять і в знак поваги до його праці я постановляю семиденну жалобу в Бразилії,
Король Чарльз III та королева Камілла висловили співчуття у зв'язку зі смертю Папи Франциска, зазначивши його вплив на життя багатьох людей.
Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Шуф зазначив, що Папа Франциск – це "людина з народу". Він підкреслив, що померлий понтифік усвідомлював гострі проблеми сучасності та привертав до них увагу.
На сторінці Європейського парламенту у зв'язку зі смертю Франциска опублікували його промову під час візиту у 2014 році. Папа також проводив зустрічі з президентами парламенту – у 2021 році з Девідом Сассолі, а у 2024 – з Робертою Мецолою.
Президентка Європарламенту Роберта Мецола назвала його "Народним Папою", який своєю любов’ю до життя, надією на мир, співчуттям до рівності та соціальної справедливості запам'ятався всім у світі.
Попри неоднозначні висловлювання про війну, Папа Франциск докладав зусиль для звільнення українських бранців і вкрадених росіянами українських дітей.
Крім того, він за життя ініціював чимало благочинних акцій і зборів для українських біженців, а також завів традицію щотижневих згадок про Україну в апостольських молитвах.
В Україні до Папи було неоднозначне ставлення через суперечливі заяви про війну.
За свою каденцію Папа Римський Франциск наговорив немало скандальних речей про російську агресію. Зокрема, він фактично закликав Україну до капітуляції "заради збереження людських життів".
У серпні 2022 року Франциск назвав дочку кремлівського ідеолога Олександра Дугіна Дарію, яку підірвали у Підмосков'ї, "невинною жертвою війни".
У липні 2023 року Папа закликав до відновлення Чорноморської ініціативи у наступний спосіб:
Я звертаюся до моїх братів, влади Російської Федерації, щоб Чорноморська ініціатива могла бути відновлена і зерно могло бути безпечно транспортовано.
У серпні 2023 року Папа Римський розлютив українців відеозверненням до російської молоді. У ньому він закликав її не відмовлятися від своєї імперської спадщини. Він кілька разів наголосив на "величі" Росії та її культури. Також Папа подякував росіянам за те, що вони росіяни.
Ви спадкоємці великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії – великої, освіченої, [країни] великої культури й великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини, ви спадкоємці великої Матінки Росії, йдіть уперед із цим. І спасибі вам. Спасибі за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами,
Пізніше Франциск виправдався. Мовляв, його слова про "велику Росію" були невдало сформульовані. Він нібито хотів нагадати росіянам про їхню велику культурну спадщину і не мав наміру возвеличувати імперіалізм.
За час повномасштабного вторгнення Франциск неодноразово закликав Росію та Україну до мирних перемовин. Так, у березні 2024 року після того, як президент Туреччини Ердоган запропонував стати посередником у переговорах Києва та Москви, понтифік в одному з інтерв'ю висловив свою сумнозвісну тезу про "хоробрість білого прапора". Він наголосив, що Україна заради порятунку людських життів нібито мусить визнати поразку і розпочати переговори з ворогом. Франциск зауважив, що, мовляв "підняти білий прапор" – це прояв не слабкості, а сміливості. Тоді у відповідь президент Зеленський попросив Папу не займатися "віртуальним посередництвом" між агресором і жертвою. Керівник пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що своїми словами щодо України Франциск мав намір "закликати до припинення вогню та відновити сміливість переговорів", але не мав на увазі капітуляцію.
Опісля того скандалу Папа знову згадав про Україну 21 квітня 2024 року. Він закликав світ "не забувати про стражденну Україну, мученицьку Україну, яка багато страждає через війну".
У грудні 2024 року у своєму різдвяному зверненні "Urbi et Orbi" Франциск прямо згадав війну в Україні та закликав до "сміливості, необхідної, щоб відкрити двері для переговорів".
5 лютого 2025 року понтифік взяв участь у відеоконференції з 250 молодими українцями з Києва та різних міст Європи та Америки. Відповідаючи на запитання молоді, він закликав її бути патріотами.
Сьогодні місія молодих українців – бути патріотами. І ви не повинні ховатися від усіх проблем, які у вас є, від війни,
Під час заходу Папа також закликав українців протистояти інстинкту "відповідати на удар іншим ударом" і будувати мир через діалог.
Мільйони людей по всьому світу оплакують трагічну звістку про смерть Папи Франциска. Його життя було присвячене Богові, людям і Церкві,
Він зауважив, що "покійний вмів дарувати надію, полегшувати страждання молитвою та сприяти єдності".
Він молився за мир в Україні та за українців. Ми сумуємо разом із католиками та всіма християнами, які зверталися до Папи Франциска за духовною підтримкою. Вічна пам'ять!
Відреагував на смерть Папи й керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він зауважив, що це трагічна звістка для всього світу.
Папа Римський Франциск. Понтифік мав особливий зв'язок з Українською греко-католицькою церквою, адже був вихованцем українського священника Степана Чміля.
У січні 2018 року Папа Франциск відвідав собор Святої Софії в Римі, де розповів, що кожного дня молиться перед іконою Богородиці, яку йому подарував глава УГКЦ Блаженніший Святослав. Він додав, що таким чином "розпочинає та завершує день по-українськи".
Окрім цього, у липні 2019 року у Ватикані відбулася зустріч Папи з Предстоятелем і митрополитами УГКЦ, під час якої він висловив підтримку Україні.
Зазначимо, що у 2015 році Папа Франциск також визнав "героїчні чесноти" митрополита Андрея Шептицького, що стало важливим кроком у процесі його беатифікації. У такий спосіб понтифік відзначив роль митрополита у розвитку УГКЦ, його гуманітарну діяльність та допомогу переслідуваним у часи Другої світової війни.
А вже у грудні 2024 року він удостоїв кардинальної гідності єпарха Мельбурнського Української греко-католицької церкви Миколу Бичка, що стало ще одним важливим кроком у визнанні української католицької спільноти на світовому рівні.
В Італії скасували всі розважальні події, зокрема, футбольні матчі понеділка через смерть Папи Римського.
Папа Римський Франциск востаннє з'явився на публіці в неділю, 20 квітня. У цей день 88-річний понтифік виголосив традиційне великоднє благословення, виступивши з балкона базиліки Святого Петра.
Попри те, що цьогорічне великоднє послання "Urbi et Orbi" зачитав архиєпископ Дієґо Равеллі, Франциск з трибуни також коротко благословив вірян.
Це стало його найгучнішою появою після виписки з лікарні наприкінці березня.
За словами журналістів, Папа Римський виглядав слабким, коли його вивезли на балкон над входом до базиліки Святого Петра в інвалідному візку. Після цього його провезли в папомобілі крізь натовп вірян у Ватикані.
Віряни зустріли Папу Римського вітаннями, оплесками та скандуванням "Viva il Papa", що означає "Хай живе Папа".
Цього року 88-річний понтифік не очолював головні богослужіння Страсного тижня та Великодня, однак ненадовго з'являвся на публіці під час великодніх вихідних.
У віці 88 років помер Папа Римський Франциск. Деякий час з 14 лютого він перебував у лікарні у важкому стані.
Напередодні, у день Великодня, понтифік навіть виступив перед вірянами зі святковою промовою.