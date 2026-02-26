Папа Римский призвал священников не соблазняться ИИ при написании проповедей

Папа Римский Лев XIV во время встречи со священниками Римской епархии предостерег их от "соблазна" использовать ИИ для написания проповедей. Он подчеркнул, что человеку нужно тренировать свой интеллект.

Об этом пишет Vatican News.

Что сказал Папа Римский об ИИ и Интернете?

Понтифик ответил на четыре вопроса священников Римской епархии. Среди тем - духовное наставничество, пастырская работа и использование интернета. Он попросил священников не готовить проповеди с помощью искусственного интеллекта.

Понтифик провел параллель между человеческим телом и разумом.

Как и все мышцы в теле, если мы их не используем, если мы ими не двигаем, они умирают. Мозг нужно использовать, поэтому наш интеллект также нужно немного тренировать, чтобы не потерять эту способность,

– сказал он.

Папа добавил, что произносить "настоящую проповедь" означает "делиться верой", а вот искусственный интеллект никогда этим не сможет поделиться.

"Если мы можем предложить служение, укорененное в месте, в приходе, где мы работаем, – люди хотят видеть вашу веру, ваш опыт познания и любви к Иисусу Христу", – отметил он.

Папа Римский также призвал священников не поддаваться обманам и иллюзиям Интернета.

По его словам, например, в TikTok человек предлагает себя и таким образом получает лайки и подписчиков.

Это не вы: если мы не передаем послание Иисуса Христа, возможно, мы ошибаемся, и мы должны очень тщательно и смиренно подумать над тем, кто мы есть и что делаем,

– обратился Лев XIV к священникам.

