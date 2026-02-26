Папа Римський закликав священників не спокушатися ШІ під час написання проповідей

Папа Римський Лев XIV під час зустрічі зі священниками Римської єпархії застеріг їх від "спокуси" використовувати ШІ для написання проповідей. Він наголосив, що людині потрібно тренувати свій інтелект.

Про це пише Vatican News.

Дивіться також Ватикан не прийняв запрошення до Ради миру від Трампа, – Reuters

Що сказав Папа Римський про ШІ та Інтернет?

Понтифік відповів на чотири запитання священників Римської єпархії. Серед тем — духовне наставництво, пастирська робота та використання інтернету. Він попросив священників не готувати проповіді за допомогою штучного інтелекту.

Понтифік провів паралель між людським тілом та розумом.

Як і всі м'язи в тілі, якщо ми їх не використовуємо, якщо ми ними не рухаємо, вони вмирають. Мозок потрібно використовувати, тому наш інтелект також потрібно трохи тренувати, щоб не втратити цю здатність,

– сказав він.

Папа додав, що виголошувати "справжню проповідь" означає "ділитися вірою", а от штучний інтелект ніколи цим не зможе поділитися.

"Якщо ми можемо запропонувати служіння, вкорінене в місці, в парафії, де ми працюємо, – люди хочуть бачити вашу віру, ваш досвід пізнання та любові до Ісуса Христа", – зазначив він.

Папа Римський також закликав священників не піддаватися обманам та ілюзіям Інтернету.

За його словами, наприклад, у TikTok людина пропонує себе і таким чином отримує лайки та підписників.

Це не ви: якщо ми не передаємо послання Ісуса Христа, можливо, ми помиляємося, і ми повинні дуже ретельно та смиренно поміркувати над тим, хто ми є і що робимо,

– звернувся Лев XIV до священників.

