Про це пише Vatican News.

Що сказав Папа Римський про ШІ та Інтернет?

Понтифік відповів на чотири запитання священників Римської єпархії. Серед тем — духовне наставництво, пастирська робота та використання інтернету. Він попросив священників не готувати проповіді за допомогою штучного інтелекту.

Понтифік провів паралель між людським тілом та розумом.

Як і всі м'язи в тілі, якщо ми їх не використовуємо, якщо ми ними не рухаємо, вони вмирають. Мозок потрібно використовувати, тому наш інтелект також потрібно трохи тренувати, щоб не втратити цю здатність,

– сказав він.

Папа додав, що виголошувати "справжню проповідь" означає "ділитися вірою", а от штучний інтелект ніколи цим не зможе поділитися.

"Якщо ми можемо запропонувати служіння, вкорінене в місці, в парафії, де ми працюємо, – люди хочуть бачити вашу віру, ваш досвід пізнання та любові до Ісуса Христа", – зазначив він.

Папа Римський також закликав священників не піддаватися обманам та ілюзіям Інтернету.

За його словами, наприклад, у TikTok людина пропонує себе і таким чином отримує лайки та підписників.

Це не ви: якщо ми не передаємо послання Ісуса Христа, можливо, ми помиляємося, і ми повинні дуже ретельно та смиренно поміркувати над тим, хто ми є і що робимо,

– звернувся Лев XIV до священників.

